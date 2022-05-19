نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شركة أبل توفر لمستخدمي آيفون أدوات وأجزاء فردية ستمكَنهم من إصلاح هواتفهم بأنفسهم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

قوقل تدهش العالم مجدداً.. نظارات ذكية تترجم المحادثات النصية والصوتية بشكل فوري أمام عينيك مباشرة



شركة أبل توفر لمستخدمي آيفون أدوات وأجزاء فردية ستمكَنهم من إصلاح هواتفهم بأنفسهم



شاهد: نجاح أول تجربة لزراعة النباتات في تربة أحضرت من القمر بواسطة رواد الفضاء



هذا ما سيحدث لك ولجسمك إذا توقفت عن تناول الكافيين لمدة شهر



أصحاب فصيلة الدم هذه أكثر عرضة لـ"الخرف" بنسبة 82%

يسرا تعترف بكل جراءة: انسجمت مع عادل إمام وفقدت السيطرة على نفسي وتعرضت للسب والشتم بسبب هذا المشهد (فيديو)

كيف ستكون مواصفات آيفون 14؟.. هذا ما تفكر به "أبل"

مفاجأة مزلزلة بشأن "القاتل الحقيقي" الذي اغتال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

التهاب الكبد الغامض يثير المخاوف في العالم.. تعرف إلى أعراضه

منها منع الإصابة بداء السكري .. 5 فوائد مذهلة للخيار ومشكلة واحدة لتناوله

غوغل تحظر 3 تطبيقات شهيرة على متجر بلاي .. احذفها فورًا من هاتفك الأندرويد

بشرى سارة لمرضى السرطان.. باحثون يتوصلون إلى علاج قد يقضي على مرض السرطان

3 أنواع من الخضروات تحمي الرئة وتنقي الجسم من السموم وتحدّ من أضرار التدخين

دأت شركة أبل في توفير أجزاء للمستخدمين، من أجل عمليات إصلاح ذاتي، لأجهزة الأيفون.

ويقدم متجر أبل عبر الإنترنت أكثر من 200 قطعة وأدوات فردية، مثل براغي أيفون والكاميرات والبطاريات والشاشات والمزيد، مما يسمح للعملاء وشركات تابعة لجهات خارجية بالوصول إلى مكونات أبل الأصلية، بعد أن كان الاعتماد على الشركة ومراكز الإصلاح المعتمدة لحل مشاكل العملاء.

يذكر أن المكونات المعروضة للبيع مخصصة للهواتف الذكية iPhone 12 وiPhone 13 وiPhone SE الجيل الثالث.

وفي الوقت الحالي، المتجر متاح فقط للعملاء في الولايات المتحدة، لكن الشركة قالت إنه سيتوسع إلى دول أخرى في وقت لاحق من هذا العام. كما أن لديها خططًا لإضافة كتيبات وأجزاء وأدوات لإجراء إصلاحات على بعض أجهزة كمبيوتر Mac بحلول نهاية العام.

يأتي إطلاق المتجر يوم الأربعاء المقبل، بعد أن ضغط المدافعون عن حركة "الحق في الإصلاح" لفترة طويلة على المشرعين وشركات التكنولوجيا لمنح المستهلكين خيار إصلاح الأجهزة بأنفسهم. في يوليو، أصدر الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يوجه لجنة التجارة الفيدرالية لإصدار قواعد تتطلب من الشركات السماح للمستخدمين بالقيام بإصلاحات بأنفسهم. صوتت لجنة التجارة الفيدرالية بعد ذلك بالإجماع على تكثيف إنفاذ القانون ضد قيود الإصلاح.

