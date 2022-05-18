هل تتنصت "غوغل" علينا.. وإلى أي درجة علينا أن نخاف؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل تذكر أنك أخبرت صديقك في يوم من الأيام عن منتج جديد ترغب بشرائه فوجدته لاحقا على شكل إعلان على هاتفك الذكي؟ أو شعرت بالمرض فوجدت إعلانا لمستشفى قريب منك على شاشة الهاتف.. ليست سحرا ولا شعوذة، إنها التكنولوجيا يا عزيزي.

إذا كانت قد انتابتك شكوك حول هاتفك الذكي، وإن كان يستمع إلى ما تقول، فاطمئن.. لست وحدك!

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