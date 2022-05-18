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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن "شركة أبل، أضخم شركات تصنيع الهواتف النقالة والكمبيوتر، تقدم نموذجا جديدا لهواتف آيفون كل ثلاثة أعوام".



وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الشركة تقوم في السنة الأولى من هذه الأعوام بتقديم تصميم جديد، وفي السنة التي تليها تقوم بتحديث الأجزاء الداخلية، وفي العام الثالث والأخير تقوم بإحداث تغييرات رئيسية، قبل أن تقوم في العام الرابع بطرح تصميم جديد.

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كيف ستكون مواصفات آيفون 14؟.. هذا ما تفكر به "أبل"

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ونوهت إلى أن "تصميم آيفون 12 تم تقديمه في عام 2020، واحتفظ به في عام 2021 مع آيفون 13"، مشيرة إلى أنه "بالنسبة لجهاز آيفون 14 الذي سيطرح في الأسواق بوقت لاحق من هذا العام، فسيشهد بعض التغييرات الرئيسية".



ولفتت إلى أن "التصميم العام من آيفون 12 وآيفون 13 سيبقى لعام آخر، مع نفس الحواف المسطحة والزوايا المستديرة"، منوهة إلى أنه "سيكون هناك أيضا نتوءات كاميرا أكبر لتناسب أجهزة الاستشعار الجديدة".



وبينت أن أرقام المبيعات لكل من أكبر وأصغر الأحجام في الهاتف، أجبر أبل على إعادة التفكير في حجم آيفون 14، منوهة إلى أن "الهاتف من طراز "Max" يحظى بشعبية كبيرة، لا سيما في الصين، بينما طراز "ميني" لا يباع بشكل جيد".



وأشارت إلى أن ذلك قد يدفع شركة أبل لجعل شاشة آيفون الجديد بحجم 6.7 بوصة لأصغر نسخه، لافتة إلى أن النماذج القياسية ستحصل على شريحة A15، في حين أن من المرجح أن تحصل طرازات Pro على شريحة A16 الجديدة من أبل.

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وأفادت "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن "أبل ما زالت تعمل على إضافة اتصال الأقمار الصناعية إلى آيفون، إلى جانب الترقيات الخارجية المستمرة".



وأضافت: "لن يحصل آيفون على القدرة على إجراء مكالمات عبر شبكات الأقمار الصناعية، وبدلا من ذلك، تم تصميم الميزة للإبلاغ عن حالات الطوارئ أو إرسال نصوص قصيرة إلى جهات الطوارئ عندما تكون خارج نطاق الخدمة الخلوية".



الجدير بالذكر أن تحديث نظام آيفون التالي (iOS 15.5) من المتوقع صدوره بالتزامن مع المؤتمر السنوي المقرر عقده بداية شهر حزيران/ يونيو المقبل، وهو الوقت الذي ستعرض فيه مجموعة من تحديثات البرامج الرئيسية الأخرى لأجهزة أبل.