نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خبر سار لعشاق ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية أنه من المنتظر أن يعود المدافع دافيد ألابا إلى قائمة ريال مدريد الإسباني، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول الإنجليزي.

وقالت المصادر ذاتها أن النجم النمساوي شفي بالكامل من الإصابة التي كان تعرض لها أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وغاب عن كل مباريات الفريق منذ ذلك الوقت.



وأضافت أن ألابا سيحاول استعادة كامل لياقته قبل الموعد المرتقب في العاصمة الفرنسية باريس التي تحتضن نهائي دوري الأبطال.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

مفاجأة مزلزلة بشأن "القاتل الحقيقي" الذي اغتال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

التهاب الكبد الغامض يثير المخاوف في العالم.. تعرف إلى أعراضه

منها منع الإصابة بداء السكري .. 5 فوائد مذهلة للخيار ومشكلة واحدة لتناوله

غوغل تحظر 3 تطبيقات شهيرة على متجر بلاي .. احذفها فورًا من هاتفك الأندرويد

بشرى سارة لمرضى السرطان.. باحثون يتوصلون إلى علاج قد يقضي على مرض السرطان

3 أنواع من الخضروات تحمي الرئة وتنقي الجسم من السموم وتحدّ من أضرار التدخين

وفاة فنان عربي شهير بطريقة محزنة للغاية.. شاهد من يكون؟

تغنيك عن الأنسولين.. مشروبات ساخنة تخفض نسبة السكر في الدم فورا (تعرف عليها)

زواج أيمن زيدان ونورمان أسعد مرة ثانية يشعل مواقع التواصل.. ماذا حدث؟

بعد ظهورها بملابس جريئة .. أمير سعودي بارز ينفجر غضبًا في وجه رهف القحطاني ويجلد مشاهير الفلس ومتابعيهم



وأصبح من المتوقع أن يشارك اللاعب في مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس، والحصول على دقائق لعب لاستعادة لياقة المباراة قبل القمة الأوروبية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.