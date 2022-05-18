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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عادل إمام، الزعيم والفنان المصري الكبير، فاجأ الجمهور بالظهور مجدداً بعد اختفاء وابتعاد عن الظهور والأضواء لمدة 3 سنوات، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 82، ولاقى ظهوره تفاعل كبير من الجمهور الذين احتفلوا به واطمأنوا على حالته الصحية.

أحدث ظهور لعادل إمام في عيد ميلاده الـ 82

ونشر مدير أعمال عادل إمام ومساعده عادل سليمان صورة للفنان عادل إمام من منزله في القاهرة، وشارك الصورة الحديثة لعادل إمام مع الجمهور على حسابه بفيسبوك، وكشف عن احتفال عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82 وقال: "الآن مع الزعيم كل سنة وحضرتك طيب"، ولاقت صورة عادل إمام الجديدة تفاعل كبير من الجمهور، الذين احتفلوا بظهوره الجديد وبعيد ميلاده، واطمأنوا على حالته الصحية بعد ظهوره مبتسماً وفي حالة جيدة.

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راحت أيام الزعيم .. ظهور مفجع للفنان عادل إمام بعد تدهور في حالته الصحية .. شاهد كيف أصبح في عيد ميلاده الـ82 ؟ ذابل الوجه محدودب الظهر! (صور)

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عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده

وتعتبر صورة عادل إمام اليوم هي أحدث ظهور له بعد غياب طويل عن الأضواء، حيث كان آخر ظهور له في كواليس تصوير مسلسله الأخير "فلانتينو" في عام 2019، وابتعد بعده عن الظهور في الإعلام والمناسبات العامة، وهو الأمر الذي أقلق الجمهور خاصة بسبب عدم تقديمه أيضاً لأعمال جديدة في تلك الفترة، وهو ما فتح الباب أمام الشائعات والتكهنات المستمرة حول حالته النفسية والصحية قبل أن يظهر اليوم في حالة جيدة احتفالاً بعيد ميلاده.

عادل إمام يتصدر مواقع التواصل في عيد ميلاده

وتصدر الفنان عادل إمام مواقع التواصل اليوم بعد احتفال الجمهور والنجوم بعيد ميلاده، وتذكروا أبرز مشاهده وأعماله، وكان عصام إمام، شقيق عادل إمام، قد كشف في الأيام الأخيرة عن حالة عادل إمام ويومياته بعيداً عن الأضواء، وقال في تصريحات له أن الزعيم يقضي أوقاته مع أحفاده، وأنه يعيش هذه الأيام حياة الجد ويستمتع باللعب مع الأحفاد، ويقضي أوقات في القراءة والمُشاهدة، ويعيش حياة طبيعية جدًا.

ونفت أسرة عادل إمام جميع الشائعات حوله ومنها شائعة اعتزاله الفن، وأكد عصام إمام تجهيزه لمشروع سينمائي جديد بعنوان "الواد وأبوه"، ويخطط أن تجمع عادل إمام بنجله محمد ومن إخراج رامي إمام، وكانت ابنة سعيد صالح قد كشفت منذ أيام قليلة عن تلقيها مكالمة مع عادل إمام طمأنها به على حالته الصحية، وكان آخر ظهور لعادل إمام في عام 2019 في مسلسل "فلانتينو".

الصور من حساب عادل إمام على انستقرام، وحساب مدير أعماله على فيسبوك.