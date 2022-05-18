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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت الدكتورة مارجريتا كورولوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الإفراط بتناول القهوة والحليب والمياه الغازية يمكن أن يضر العظام.

ووفقا لها، إن كثرة الحليب في النظام الغذائي يؤثر سلبا في العظام. لأن المواد الحمضية الموجودة فيه تخرج من الجسم مواد مفيدة، لذلك من الضروري موازنته بتناول الخضروات، لأنها تحتوي على ألياف غذائية تساعد على الاحتفاظ بالكالسيوم في الجسم، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".

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3 مشروبات موجودة في كل منزل .. تدمر العظام وتسبب هشاشتها وتضرب وظائف الكلى

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وتقول الخبيرة في حديث تلفزيوني، "إن الإفراط بتناول الأطعمة الحمضية من دون موازنتها بأطعمة قلوية يؤدي إلى الحماض (تغير مؤشر pH في الجسم)، ما يجعل الجسم يشعر بالرغبة في موازنة الحالة، وعندها يأخذ من العظام العناصر القلوية المفيدة، مسببا انخفاض متانتها".

وتضيف، تؤثر القهوة أيضا في عملية امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم وعناصر معدنية أخرى. لذلك ينصح بشرب القهوة قبل أو بعد تناول الطعام بفترة طويلة. كما أن الإفراط بتناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم. لذلك عند تناول فنجان من القهوة يجب على الأقل تناول كوب واحد من الماء.

وتشير الخبيرة، إلى أن المشروبات الغازية وخاصة المحلاة تؤثر سلبا في العظام أيضا. ووفقا لها، يمكن أن تسبب هذه المشروبات هشاشة العظام. لأنها تحتوي على حمض الفوسفوريك، الذي يؤثر سلبا في الجهاز الهضمي والأسنان أيضا. وحتى كمية قليلة من المشروبات الغازية المحلاة تؤثر سلبا في عمل ووظائف الكلى.