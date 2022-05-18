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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر الفنان محمد رمضان من أكثر الفنانين الذي أثاروا الجدل في الوطن العربي، خاصة فيما يتعلق بممتلكاته الشخصية، سواء العقارات أو السيارات الفاخرة، التي يشارك بها مع جمهوره من خلال صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا المقال التالي، سنطلعك على ثروة الفنان محمد رمضان في 2022، بالإضافة إلى ممتلكاته وأسعار سيارته، يمكنك الاطلاع عليها من خلال السطور التالية.

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وأخيرًا.. الكشف عن حجم ثروة محمد رمضان وأهم ممتلكاته في 2022.. لن تصدق كم يبلغ؟؟

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كم تبلغ ثروة محمد رمضان 2022؟

هذا السؤال التي تصدر محركات بحث غوغل في السعودية والوطن العربي، خاصة محبي الفنان محمد رمضان، الذين يرغبون في معرفة بعض التفاصيل عن حياته الشخصية، والممتلكات التي دوما يتحدث عنها، ويشارك بها جمهوره على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

في السطور التالية، سنطلعك على ممتلكات محمد رمضان، بالإضافة إلى سياراته وأسعارها، يمكنك التعرف عليها من خلال التقرير التالي.

ممتلكات محمد رمضان

يرحب الفنان محمد رمضان دائمًا، بمشاركة ممتلكاته مع جمهوره، من خلال التحدث عنها في البرامج أو التصوير معها ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأمر الذي أثار الفضول لدى جمهوره في الوطن العربي، والرغبة في التعرف على ممتلكات محمد رمضان.

بعيدًا عن المال وحسابه الشخصي في البنوك، يستعرض محمد رمضان دائمًا منزله الفخم، وسيارته وملابسه، وساعاته التي تحمل اسم ماركات عالمية تقدر قيمتها بمبالغ ضخمة، سنعرضها عليكم في التقرير التالي:

قناة يوتيوب

على الرغم من أن أعمال الفنان محمد رمضان تحقق نسبة عالية من المشاهدات، سواء في التلفزيون أو السينما، إلا أنه يمتلك قناة على اليوتيوب، تضم حوالي 12.5 مليون مشترك، بجانب تحقيقها 4 مليار مشاهدة منذ تأسيسها في نوفمبر 2014، هذه الأرباح التي تخص الفنان محمد رمضان.

شركة إنتاج

وفقًا لتقرير نشر في موقع "في الفن"، أن الفنان محمد رمضان يمتلك شركة إنتاج خاصة به، يتم من خلالها طرح جانب من أعماله الفنية، خاصة المتعلقة بالأغاني الذي يصدرها على قناته عبر موقع يوتيوب.

امتلاكه للعقارات

من المعروف عن الفنان محمد رمضان، حب امتلاكه للعقارات في بعض المناطق والمدن المختلفة، حيث ينتقل للعيش فيها من حين لأخر، بخلاف الفيلات المتواجدة في الساحل الشمالي ودبي والقاهرة، التي يعتاد دائمًا على تصوير بداخلها ليشارك بها مع جمهوره.

سيارات محمد رمضان وأسعارها

من ضمن الممتلكات الباهظة التي يمتلكها الفنان محمد رمضان، وتنال إعجاب جمهوره في الوطن العربي، أسطول سيارته الفارهة، التي يستعرضها في أغانيه أو عندما يقوم بتنزيل أغنية له على اليوتيوب، أو التصوير مع سيارته الفاخرة.

أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضه لهذه السيارات الفاخرة، من ماركات سيارات مختلفة، البعض منها غير متواجد في مصر.

نشر تقرير في موقع idolnetworth عن ثروة الفنان محمد رمضان، في العالم الماضي 2021، أن ثروته وصلت إلى 5 ملايين دولار أي ما يعادل 80 مليون جينه، كما نشر في بعض الصحف المصرية أن ثروته تتجاوز 10 ملايين دولار أي ما يعادل 160 مليون جينه مصري.

سيارة اللامبورجيني

خطف الفنان محمد رمضان الأضواء بسيارته اللامبورجيني، موديل Aventador SVJ Roadster، الذي ظهر بها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث كتب عليها كلمته الشهيرة نمر 1 Number One.

لا يمتلك هذه السيارة فقط، بسبب التقارير التي نشرت في الصحف المصرية، أن لديه سيارات رياضية تناسب مع طبيعة شخصيته، فلديه سيارة بورش ورلز رويس، وسيارة بي إم دبليو من الفئة الثالثة، وسيارة كرايزلر 300C.

يذكر أن سعر سيارته لامبورجيني التي يبلغ سعرها تقريبًا، 417 ألف دولار، أي حوالي 6076 مليون جنيه مصري، أما عن سعر سيارته رولز رويس التي يصل سعرها التقريبي إلى 300 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 4.89 مليون جنيه مصري.

لم ينتهي عشق الفنان محمد رمضان للسيارات، فيملك واحدة من أغلى وأقوى السيارات في العالم، هي بوجاتي شيرون، التي ظهر مؤخرًا وهو يقودها في بالإمارات العربية المتحدة.

سيارة بوجاتي شيرون، التي تحتوي على محرك ذو 16 أسطوانة سعة 8.0 لتر، حوالي أربعة شواحن توروبية، ليولد قوة إجمالية 1500 حصان، أو 1600 نيوتن متر ويتصل المحرك بصندوق سرعته ثنائي التعشيق من 7 سرعات.

كما أنه يقوم بدفع كلي للعجلات لتتسارع من 0-100 كم/ الساعة، أي 2.5 ثانية فقط، تصل سرعته القصوى حوالي 490 كم/ الساعة، التي يصل سعرها إلى 3.000.000 مليون دولار أمريكي، أي ما يوازي 47.000.000 مليون جنيه مصري.