نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "بعد 7أيام من الزفاف " العروسه لازالت عذراء والسبب حماتها هذا ما تمارسه معها كل ليله وأمام عريسها ؟!! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - رفعت سيدة مصرية قضية خلع على زوجها بعد أيام قليلة من ليلة الدخلة ، وذلك لأن حماتها تنام معهم في غرفة النوم ، وعلى نفس السرير ، وتمنعهم من النوم بمفردهم وممارسة حقوقهم الشرعية .

وروت الزوجة تفاصيل زواجها الذي تم بعد علاقة حب رائعة ، مع أحد اصدقائها في العمل ، واستمرت فترة الخطوبة لمدة 9 أشهر ، ولم تحدث أي مشكلة خلال تلك الفترة ، ثم بدأت المشكلة في " ليلة الدخلة " ، حيث بقيت حماتها في غرفة نومها ليلة الزفاف ، ورفضت أن تنام خارج الغرفة ، كما رفضت إقامة العلاقة الحميمية بين الزوجين .

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

"بعد 7أيام من الزفاف " العروسه لازالت عذراء والسبب حماتها هذا ما تمارسه معها كل ليله وأمام عريسها ؟!!

القرنفل مفعول سحري لخفض نسبة السكر في الدم بسرعة.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة

أغرب قبيلة في العالم .. الرجال والنساء‘‘عريانين تمامًا’’ وهذا ما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ .. وما يحدث عند الزواج لا يتخيله عقل (شاهد).

شاهد من هي المذيعة "الشيعية" الحسناء التي ظهرت على قناة العربية الحدث وفاقت بجمالها علا الفارس

عادات تمارسها النساء قبل النوم ولا يعرفن أنها تسبب الشيخوخة .. اكتشفها فوراً قبل فوات الاوان!

مشروب أصفر قبل النوم يعالج التهابات المفاصل ويعزز المناعة ويقلل مضاعفات أمراض القلب

شاب إماراتي متشبه بالنساء لم يتمالك نفسه أمام ”وسامة“ رجل أعمال أردني.. وهذا ما طلبه على الملأ! (صور)

مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير)

شابة حسناء تخالف عادات المملكة وتتزوج شاب صيني وعند سؤالها عن السبب كان الجواب الصادم .. شاهد الفيديو

معجزة ربانية .. بذور رهيبة لنسف الكرش فى 3 أيام بسرعه الصاروخ بدون رجيم ولا رياضة !

لا تتزوجي به أبدًا.. احذري الارتباط برجل يحمل أي من هذه الصفات

وداعًا للعجز والشيخوخة إلى الأبد.. مشروب بسيط يعيد لك شبابك حتى بعد 60سنة

القرنفل واسرار غرفة النوم.. لن تصدق ما سيحدث لو تناولت حبات من القرنفل قبل ممارسة المواقعة الزوجية

ارتفاع نسبة الكوليسترول: هل تشمّ ذلك؟ ثلاثة أعراض كريهة الرائحة تدل على مستوياته العالية

ماتت ليلة زفافها وقبل دفنها جاء "عريسها" ليودعها فانقطعت الكهرباء ومات العريس.. لن تصدق ما هو السبب ستنصدم عندما تعرف السبب!؟

وظنت الزوجة أن حماتها ستفعل ذلك في أول يوم فقط ، لكن استمر الوضع لمدة أسبوع كامل ، وبقيت تنام معهم في الغرفة ورفضت تركهم بمفردهم ، ما دفع الزوجة لرفع قضية خلع ، وطالبت من الأجهزة القضائية باعطائها حقها مؤكدة أنها مازالت عذراء .