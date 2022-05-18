نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أغرب قبيلة في العالم .. الرجال والنساء‘‘عريانين تمامًا’’ وهذا ما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ .. وما يحدث عند الزواج لا يتخيله عقل (شاهد). على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بالتأكيد لم تكن لتتخيل أنه في القرن الحادي والعشرين يمكن أن يكون هناك أشخاص لا يرتدون ملابس. لكن العالم مليء بالعديد من المفاجآت. بدهشة لا مثيل لها اكتشفنا أنه في نيجيريا لا تزال هناك أماكن ريفية ونائية للغاية حتى أن أفراد قبيلة في ذلك البلد يسافرون عراة. لذلك دعونا نكتشف معًا قبيلة كوما في نيجيريا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

"بعد 7أيام من الزفاف " العروسه لازالت عذراء والسبب حماتها هذا ما تمارسه معها كل ليله وأمام عريسها ؟!!

القرنفل مفعول سحري لخفض نسبة السكر في الدم بسرعة.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة

أغرب قبيلة في العالم .. الرجال والنساء‘‘عريانين تمامًا’’ وهذا ما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ .. وما يحدث عند الزواج لا يتخيله عقل (شاهد).

شاهد من هي المذيعة "الشيعية" الحسناء التي ظهرت على قناة العربية الحدث وفاقت بجمالها علا الفارس

عادات تمارسها النساء قبل النوم ولا يعرفن أنها تسبب الشيخوخة .. اكتشفها فوراً قبل فوات الاوان!

مشروب أصفر قبل النوم يعالج التهابات المفاصل ويعزز المناعة ويقلل مضاعفات أمراض القلب

شاب إماراتي متشبه بالنساء لم يتمالك نفسه أمام ”وسامة“ رجل أعمال أردني.. وهذا ما طلبه على الملأ! (صور)

مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير)

شابة حسناء تخالف عادات المملكة وتتزوج شاب صيني وعند سؤالها عن السبب كان الجواب الصادم .. شاهد الفيديو

معجزة ربانية .. بذور رهيبة لنسف الكرش فى 3 أيام بسرعه الصاروخ بدون رجيم ولا رياضة !

لا تتزوجي به أبدًا.. احذري الارتباط برجل يحمل أي من هذه الصفات

وداعًا للعجز والشيخوخة إلى الأبد.. مشروب بسيط يعيد لك شبابك حتى بعد 60سنة

القرنفل واسرار غرفة النوم.. لن تصدق ما سيحدث لو تناولت حبات من القرنفل قبل ممارسة المواقعة الزوجية

ارتفاع نسبة الكوليسترول: هل تشمّ ذلك؟ ثلاثة أعراض كريهة الرائحة تدل على مستوياته العالية

ماتت ليلة زفافها وقبل دفنها جاء "عريسها" ليودعها فانقطعت الكهرباء ومات العريس.. لن تصدق ما هو السبب ستنصدم عندما تعرف السبب!؟

قبيلة كوما

قبيلة كوما هي قبيلة تقع في أعماق الغابات النيجيرية. إنها قبيلة معزولة وريفية للغاية توجد على طول الحدود بين نيجيريا والكاميرون في ولاية أداماوا الجميلة في نيجيريا.

في الواقع ، يُعرف سكان قبيلة كوما بسكان التلال. كما أنهم يعيشون في جبال ألانتيكا في نيجيريا. يعيش معظم أفراد قبيلة كوما ويعيشون من خلال أنشطة مثل الزراعة والصيد في مناطقهم.

ومع ذلك ، من أجل الحصول على الأشياء التي يحتاجونها ولا يملكونها ، ينزلون من محل إقامتهم لشرائها مع القبائل التي تعيش في الأراضي المنخفضة. القبائل التي يشترون معها الأشياء التي يحتاجون إليها هي على سبيل المثال قبيلة الفولاني وقبيلة باتا وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، تؤدي قبيلة كوما طقوس البلوغ على المراهقين عندما يبلغون سن الرشد. يبلغ عمر الأولاد 14 عامًا بينما يبلغ عمر الفتيات حوالي 17 عامًا. هذه الطقوس مؤلمة للغاية ولا يمكن تصورها لأن الأولاد مختونون. أما بالنسبة لبنات هذه القبيلة ، فلديهن أسنان مقطوعة. من الواضح أن هذا أمر لا يطاق ، لأنني لا أعتقد أن كوما لديها أي مواد تخدير أو مسكنات للألم لتخفيف الألم المصاحب لها.

واحدة من التقاليد المثيرة للاهتمام لهذه القبيلة هي طقوس زفافهم. الرجال الذين يريدون الزواج من فتاة من القرية يعملون لدى عائلة الفتاة لمدة خمس سنوات. خلال فترة العمل هذه ، سيُجبر الرجل الخاضع للتجربة أيضًا على حمل الفتاة التي كان مقدرًا له بها.

ومع ذلك ، إذا كانت الفتاة غير قادرة على الإنجاب ، يتم إلغاء الزواج. في بعض الحالات ، قد يُسمح للإنسان بإحضار الماعز أو حيوانات المزرعة الأخرى بدلاً من العمل لمدة خمس سنوات. أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن كوما لهم إلههم الخاص الذي يسميه زوم.