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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لم يتمالك الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف، مقاومة وسامة رجل الأعمال الأردني معتز المناصرة، والذي رشح نفسه لانتخابات مجلس النواب بالأردن.

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شاب إماراتي متشبه بالنساء لم يتمالك نفسه أمام ”وسامة“ رجل أعمال أردني.. وهذا ما طلبه على الملأ! (صور)

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وكتب بدر خلف تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، قال فيها: “معقولة هذا داخل انتخابات النواب في الاردن؟ بنات الأردن فوزوه تكفون وربي مزز خذ قلبي”.

وتابع: “يا هيك النواب يا بلاش”.

وأثار المناصرة جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلانه الترشح لانتخاب النواب، ما جعل الفتيات يتغزلن بوسامته، وأخريات يُهاجمن الفئة الأولى مُعتبرين أن مايفعلنه “تحرش”.

وكان معتز المناصرة قد أعلن عن ترشحه للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الاسراء والدكتوراة الفخرية من الولايات المتحدة الامريكية وأيضا حاصل على شهادة مستشار تطوير أعمال من هارفارد.

وحصل المناصرة أيضاً على لقب سفير السلام الدولي و سفير الشباب سفير 911 التابعة لمديرية الامن العام وراعي رسمي لعدة مبادرات شبابية ومشاريع ريادية وداعم لعدد من المؤسسات والجمعيات المحلية.

المصدر: وطن