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صنعاء - ميسرا اسماعيل - غالبًا ما يطلق على ارتفاع نسبة الكوليسترول اسم "القاتل غير المرئي" نظرًا لغياب الأعراض. ومع ذلك ، فقد ارتبطت التغيرات الجسدية المقلقة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. تشير الأبحاث إلى أن شم ثلاث روائح مميزة يمكن أن تشير إلى مستويات عالية.

الكوليسترول مادة شمعية موجودة في الدم تؤدي العديد من الوظائف المهمة ، وعلى رأسها بناء الخلايا السليمة. ومع ذلك ، يمكن أن تزيد المستويات المرتفعة باستمرار من خطر الإصابة بأمراض القلب . لسوء الحظ ، لا ينبهك جسمك عادة لارتفاع الكوليسترول ، لذلك يجب عليك إجراء فحص دم للتحقق من ذلك.

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ارتفاع نسبة الكوليسترول: هل تشمّ ذلك؟ ثلاثة أعراض كريهة الرائحة تدل على مستوياته العالية

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تشير الأدلة المتزايدة إلى وجود استثناءات لهذه القاعدة.

تم ربط عدد من التغيرات الجسدية الملحوظة بمستويات الكوليسترول المرتفعة.

وجدت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة Laryngoscope وجود علاقة غريبة بين مستويات الكوليسترول المرتفعة و "إدراك الرائحة الوهمية".

تم تعريف إدراك الرائحة الوهمية على أنه تقرير عن رائحة كريهة أو سيئة أو حارقة عندما لا يكون هناك شيء.

توصلت دراسة إلى أن القهوة تؤثر على مستويات الكوليسترول حسب نوع الجنس

الكوليسترول مادة دهنية يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح. ومع ذلك ، فإن الكثير من نوع معين يمكن أن يضر بصحة الشخص.

غالبًا ما يكون المؤثر الرئيسي للكوليسترول هو النظام الغذائي للشخص. اكتشف العلماء مؤخرًا كيف يؤثر عنصر غذائي واحد على مستويات الكوليسترول لدى الرجال والنساء.

للوصول إلى هذا الاستنتاج ، تم جمع بيانات مقطعية كجزء من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية من 2011 إلى 2014 ، مما أسفر عن عينة تمثيلية على الصعيد الوطني من 7417 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا وما فوق.

أبلغ المشاركون عن حالات الأوعية الدموية بما في ذلك تاريخ السكتة الدماغية. كما تم قياس الكوليسترول الكلي.

كان من بين النتائج الرئيسية أن البالغين الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول المشخص ، ولكن الخاضع للرقابة ، أبلغوا عن الروائح الوهمية بشكل متكرر أكثر من أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

كما عقدت الرابطة أيضًا لسلائف أمراض القلب الأخرى والحالات المرتبطة بها.

للوصول إلى هذا الاستنتاج ، تم جمع بيانات مقطعية كجزء من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية من 2011 إلى 2014 ، مما أسفر عن عينة تمثيلية على الصعيد الوطني من 7417 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا وما فوق.

أبلغ المشاركون عن حالات الأوعية الدموية بما في ذلك تاريخ السكتة الدماغية. كما تم قياس الكوليسترول الكلي.

كان من بين النتائج الرئيسية أن البالغين الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول المشخص ، ولكن الخاضع للرقابة ، أبلغوا عن الروائح الوهمية بشكل متكرر أكثر من أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

كما عقدت الرابطة أيضًا لسلائف أمراض القلب الأخرى والحالات المرتبطة بها.

للوصول إلى هذا الاستنتاج ، تم جمع بيانات مقطعية كجزء من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية من 2011 إلى 2014 ، مما أسفر عن عينة تمثيلية على الصعيد الوطني من 7417 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا وما فوق.

أبلغ المشاركون عن حالات الأوعية الدموية بما في ذلك تاريخ السكتة الدماغية. كما تم قياس الكوليسترول الكلي.

كان من بين النتائج الرئيسية أن البالغين الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول المشخص ، ولكن الخاضع للرقابة ، أبلغوا عن الروائح الوهمية بشكل متكرر أكثر من أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

كما عقدت الرابطة أيضًا لسلائف أمراض القلب الأخرى والحالات المرتبطة بها.

ارتبطت السكتة الدماغية باحتمال أكبر بنسبة 76 في المائة لإدراك الرائحة الوهمية.

أبلغ البالغون المصابون بارتفاع ضغط الدم المشخص ، ولكن الخاضع للسيطرة ، عن روائح وهمية أكثر من أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك ، لاحظ الباحثون وجود احتمالات أكبر بثلاثة أضعاف لإدراك الروائح الوهمية بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وما فوق المصابين بداء السكري ، ولكن فقط بين أولئك الذين يستخدمون الأنسولين والأدوية عن طريق الفم.

وخلصوا إلى أن: "السكتة الدماغية والذبحة الصدرية وفشل القلب الاحتقاني وارتفاع ضغط الدم الذي يتم التحكم فيه بشكل جيد وارتفاع الكوليسترول في الدم ترتبط بإدراك الرائحة الوهمية".

كيفية خفض المستويات العالية

أفضل طريقة لدرء مضاعفات ارتفاع الكوليسترول هي إبقاء مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

يمكن أن يوفر تناول نظام غذائي صحي ومتوازن حاجزًا ضد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "لتقليل نسبة الكوليسترول لديك ، حاول التقليل من تناول الأطعمة الدهنية ، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة".

تعتبر فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية من أسوأ المذنبين.

لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة ، كما تشير NHS.

حاول أن تأكل أكثر:

الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون

أرز بني ، خبز و باستا

المكسرات والبذور

فواكه وخضراوات.

يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى توجيه ضربة لمستويات الكوليسترول المرتفعة. تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن تمارس ما لا يقل عن 150 دقيقة (2.5 ساعة) من التمارين أسبوعيًا.

تتضمن بعض الأشياء الجيدة التي يجب تجربتها عند البدء ما يلي:

المشي - حاول المشي بسرعة كافية حتى يبدأ قلبك في الخفقان بشكل أسرع

سباحة

ركوب الدراجات.

المصدر: اكسبريس