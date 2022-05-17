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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعد السمنة والكـرش أحد المشاكل التي تؤرق الكثيرين ما يجعلهم يبحثون عن منتجات التخسيس على المواقع والإعلانات المنتشرة على القنوات ليلا ونهارا دون أن يعرفوا مصادرها وذلك تعلقا بأي خيط من شأنه الوصول إلى تفتيت الدهون والتخلص من الشكل الغير جيد الذي يتسبب فيه الكرش.

لكن يمكنك التخلص من الكرش بمجموعة من الوصفات الطبيعية الجيدة التي تلعب دور هام في التخلص من الكرش بشكل ممتاز، وفي هذا المقال سوف نتعرف على بذور من شأنها تفتيت الكرش بكل سهولة.

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’الان’ من غير ريجيم ولا رياضة ” .. بذور رهيبة لنسف الكرش والأرداف والأجناب في 3 أيام فقط !

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طريقة استخدام بذور الكتان للتخلص من الكرش تعتبر بذور الكتان أحد أشهر البذور التي يمكنها نسف الكرش والوصول إلى قوام مناسب، ويمكنك اللجوء لبذور الكتان للتخلص من الكرش بكل سهولة، حيث تعتبر بذور الكتان من الأعشاب الطبيعية الممتازة التي تساعد في التخلص من الدهون بسرعة كبيرة، ويمكنك تناول بذور الكتان بطرق كثيرة، حيث يمكنك تناول عصير الموز مع بذور الكتان أو من خلال عمل سلطة السبانخ مع بذور الكتان والتونة، كما يمكنك تناول بذور الكتان بمفردها على الريق، كل هذه الطرق تساعد في التخلص من الكرش بسهولة

وصفات للتخلص من الكرش وصفة النعناع والكزبرة: يمكنك خلط ملعقتين من أوراق النعناع الطازجة مع ملعقة من الكزبرة، ومن ثم غلي المكونات ثم تصفيتها وشربها على الريق للتخلص من الكرش بشكل فعال للغاية.

الشاي الأخضر:

يمكنك القيام بعمل خلطة من الزعتر من خلال القيام بخلط الزعتر مع الميرمية وغلي المكونات ومن ثم البدء في تصفية المكونات والبدء في شرب المكونات بشكل يومي للتخلص من الكرش بشكل جيد وسريع.

خلطة الروزماري :

يمكنك خلط ملعقتين من الروزماري مع كوب ماء وملعقة زعتر ومن ثم غلي المكونات ثم تصفيتها وشربها على الريق ويتم التكرار مرتين في اليوم لمدة أسبوعين.