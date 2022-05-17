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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يزعم فيه أحد الأشخاص احتواء البطيخ على مواد سامة وخطيرة الأمر الذي دفع الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى إصدار بيان هام.

وأكدت الغذاء والدواء في بيانها عدم صحة ما يجري تداوله حول حقن البطيخ بمادة النترات السامة.

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سم قاتل في هذه الفاكهة.. فيديو يثير الذعر في السعودية .. وبيان هام من “الغذاء والدواء”

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وقالت الهيئة إنه توجد اشتراطات معينة لفسح الخضراوات والفواكه الطازجة، مؤكدة أنه لا يتم استيراد الخضراوات والفواكه للمملكة، إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم 123 GSO “الاشتراطات العامة للخضراوات والفواكه الطازجة”.

وكان خبير تغذية قال في وقت سابق إن تواجد النترات في ثمار البطيخ بمستوياته الآمنة يعتبر متطلب مهم للنضج ولا يؤثر على صحة المواطنين.

وسبق أن أكدت الهيئة أنها تقوم بتنفيذ برنامج وطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية بأخذ عينات من الأسواق المركزية، وأنها تعمل على التأكد من خلال تلك العينات عبر مطابقتها للحدود المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات القياسية المعتمدة.