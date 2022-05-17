نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر علامات ثلاث اذا ظهرت في "اليدين".. فهيا تدل على ارتفاع نسبة "السكر" في الدم وتلف في الأعصاب.. تعرف عليها الان ! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يكون السكري من النوع 2 شرسًا إذا لم يتم احتواء مستويات السكر في الدم. يعد تلف الأعصاب من الإصابات الشائعة لارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار ، ويمكن أن تظهر ثلاث علامات على يديك.

داء السكري من النوع 2 - نذير لأمراض القلب - غالبًا ما لا يتم تشخيصه لسنوات عديدة لأن الآلية التي تحركه - ارتفاع مستويات السكر في الدم - تستغرق وقتًا لإطلاق العنان لتأثيراته المدمرة. ينتج ارتفاع مستويات السكر في الدم عن عدم إنتاج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين لتنظيمها. بمرور الوقت ، يمكن أن تسبب مستويات السكر في الدم غير المنضبطة جميع أنواع المضاعفات.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

سم قاتل في هذه الفاكهة.. فيديو يثير الذعر في السعودية .. وبيان هام من “الغذاء والدواء”

علامات ثلاث اذا ظهرت في "اليدين".. فهيا تدل على ارتفاع نسبة "السكر" في الدم وتلف في الأعصاب.. تعرف عليها الان !

كيف تحولين شعرك من خشن إلى ناعم وحريري "سر نعومة شعر الكوريات"

نقص فيتامين " د " يستنزف قوة العظام والعضلات لديك.. إليك علامات في جسدك نهارا تدل على نقص هذا الفيتامين الهام لجسمك

ماذا سيحدث لك لو توقفت عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع فقط؟

السعودية.. تفاصيل نظام "التعليم العام" الجديد.. تضمن تقديم مكافآت وحوافز للمتميزين وإقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين

ماذا يقول ملك الموت للميت وأهله عند قبض الروح وبعد الغسل؟

وداعًا للناموس والحشرات .. خطوات بسيطة تخلصك منها وتمنحك العيش في منزلك بهدوء وأمان تام

ضاع عمرنا بارتكاب الخطأ.. علماء يكشفون عن الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج النيء بأمان!

السعودية.. تويتر يزيل تغريدات تركي آل الشيخ والسبب مفاجئ للجميع!

قرار سعودي يهدد العالم بكارثة اقتصادية وحمد بن جاسم يحذر

زوج يستغيث: تغربت لجمع أموالا بددتها زوجتي على صديقاتها وأقاربها

شاهد: رقص رهف القحطاني ومروج الرحيلي في المالديف على أغنية هذا السعودي فوق فوق

مشروب الكمون قبل النوم ينظم على مستويات السكر في الدم وفوائد سحرية أخرى يحتاجها جميع الرجال والنساء

لن تصدق كم تبلغ ثروة الزعيم عادل إمام الصافية .. أرقام خيالية ستصدمك

طرد الكحة والبلغم نهائيا وتقوية جهاز المناعة وحل مشاكل الجهاز الهضمي كل هذا وأكثر بعد تناول هذه المشروبات!

عادة خطيرة تقومين بها دوماً أثناء إعداد الأطعمة المقلية... ابتعدي عنها فوراً

احذفها فورًأ من جهازك .. جوجل تحظر 3 تطبيقات خبيثة وتنصح المستخدمين بحذفها فورا

4 علامات مفاجئة تدل على نقص فيتامين B12 الهام للجسم وأغلب الناس يظن أنها عادية .. تعرف عليها

عريس يصرخ بشدة ليلة الدخلة بعد نصف ساعة من دخوله غرفة النوم وحينما صعدوا إليه كانت المفاجأة!

فاكهة معروفة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل حير الكثير من الاطباء (تعرف عليها الآن)

تظهر بعض أوضح علامات هذا الدمار في الأعصاب.

يشار إلى تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم باسم اعتلال الأعصاب السكري.

يشمل المصطلح أنواعًا مختلفة من تلف الأعصاب والأعراض التي تعاني منها تمليها الأعصاب المصابة.

إذا واجهت تغيرات طفيفة في يديك ، فقد يشير ذلك إلى تلف العصب البؤري.

تشرح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): "يؤثر تلف العصب البؤري على أعصاب مفردة ، غالبًا في يدك أو رأسك أو جذعك أو ساقك".

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يمكن أن يكون التنميل أو الوخز في يديك أو أصابعك علامة منبهة.

يقول الجسم الصحي إن الضعف في يدك الذي قد يجعلك تسقط الأشياء قد يشير أيضًا إلى تلف الأعصاب.

"قم بتدوين ملاحظة إذا كان لديك أي من هذه الأعراض وشاركها مع طبيبك."

من المهم أيضًا الإبلاغ عن أعراض تلف الأعصاب عاجلاً وليس آجلاً.

يمكن أن يتسبب الاعتلال العصبي السكري في حدوث عدد من المضاعفات الخطيرة ، مثل مشاكل الجهاز الهضمي ، كما تحذر Mayo Clinic.

يحذر الجسم الصحي من أن "تلف الأعصاب المرتبط بالسكري يمكن أن يؤدي إلى خزل المعدة ، وهي حالة تفرغ فيها المعدة ببطء شديد أو لا تفرغ على الإطلاق ، مما يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم".

للوقاية من مخاطر تلف السكر في الدم ، يجب أن تجد طرقًا لخفض مستويات السكر في الدم.

هناك مكونان رئيسيان للتحكم في نسبة السكر في الدم - النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

فيما يتعلق بالأول ، لا يوجد شيء تقنيًا لا يمكنك تناوله ، ولكن يجب أن تحد من تناولك لبعض العناصر.

يتم تكسير الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات بسرعة من قبل الجسم وتسبب زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم.

يمكن أن يساعدك مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) على الابتعاد عن أسوأ المذنبين.

GI هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

الأطعمة الكربوهيدراتية التي يتفككها جسمك بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم لها تصنيف GI مرتفع.

يشملوا:

السكر والأطعمة السكرية المشروبات الغازية السكرية خبز ابيض بطاطا أرز أبيض. بدلاً من ذلك ، اختر الأطعمة التي تحتوي على تصنيف منخفض من GI ، مثل بعض الفواكه والخضروات والبقول وأطعمة الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان.