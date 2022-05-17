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كيف تحولين شعرك من خشن إلى ناعم وحريري "سر نعومة شعر الكوريات"

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ر نعومة شعر الكوريات وطريقة الحصول على شعر ناعم وحريري.

من المعروف أن الارز يحتوي على فوائد عديدة سواء للبشرة أو للشعر ولا تكاد المنتجات التجميلية في كوريا الجنوبية تخلو من مادة الارز, لذا فالارز ذاته هو سر نعومة شعر الكوريات بالضبط والذي يجعل شعرهن حريري لهذه الدرجة

سنستخدم الارز وبعض المكونات الطبيعية التي لها فائدة كبيرة للشعر لذا تستطيعون أن تضمنوا نجاح هذه الوصفة بشكل كبير

أولا نحتاج الى :

2كوب من الماء

كوب أرز{ويستحسن أن يكون أرز أبيض}

نضع الماء والارز في الوعاء ونشغل النار ونتركه حتى يغلي الماء ,ثم نأخذ الماء ونصفيه ونضع ماء الارز في وعاء أخر

نضيف ملعقة كبيرة من الحليب

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

ملعقة كبيرة نشاء

2ملاعق كبيرة من دقيق الارز

نخلط المكونات جيدا ومن ثم نتركة في النار مع التحريك المستمر إلى أن يصبح خليط متجانس

نضع الخليط على الشعر مباشرة ونحاول نضعة في كل منطقة من الشعر

ومن ثم نقوم بتغطية الشعر بكيس بلاستيكيى

يوضع الماسك لنصف ساعة ومن ثم يغسل الشعر بالماء والصابون كالعادة

ويوضع هذا الماسك مرتان في الشهر

اذا اتبعتم هذه التعليمات سوف تحصلون على نتيجة جدا رائعة

