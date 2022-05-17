نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وداعًا للناموس والحشرات .. خطوات بسيطة تخلصك منها وتمنحك العيش في منزلك بهدوء وأمان تام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر الناموس من الحشرات المزعجة في فصل الصيف بل أكثرها إزعاجا حيث ينتشر في المناطق الريفية بكثرة كما لا تخلو المدن منه أيضا، فكل مكان في فصل الصيف حتما ستجد تلك الحشرة تتربص بك تريد أن تمتص دمائك، لذلك يقدم «هن» في التقرير التالي طريقة التخلص من الناموس بالخل وفقا لموقع medicineNet.

الأدوات المستخدمة

للتخلص من الناموس بالخل يجب أولا إحضار بعض الأدوات وهي عبارة عن التالي :

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بخاخة

خل التفاح

ماء

زيوت عطرية مثل زيت النعناع أو شجرة الشاي أو النعناع أو اللافندر أو الليمون أو عشبة الليمون أو القرنفل أو السترونيلا أو الأوكالبتوس.

تحضير وصفة التخلص من الناموس بالخل

- يمكن التخلص من الناموس بالخل بالوصف التالية بعد تجهيز الأدوات المطلوبة وهي أن تملأي زجاجة الرش أو البخاحة بنصف كوب ماء ونصف كوب خل تفاح

- بعد ذلك امزجي 10-15 قطرة من الزيوت العطرية مثل زيت النعناع أو شجرة الشاي أو النعناع أو اللافندر أو الليمون أو عشبة الليمون أو القرنفل وقومي بمزج المكونات في البخاحة.

- تلك الوصفة سوف تخلصك من الناموس وهي بديل آمن تماما وله رائحة لطيفة بدلا من مبيدات الآفات التي في كثير من الأحيان تكون سامة وخطيرة على الصحة.

- يمكن استخدام تلك الوصفة أيضا لعلاج وتهدئة لدغات البعوض وهي سهلة التركيب ورخيصة الثمن.

فوائد الخل في التخلص من الناموس

بعد معرفة طريقة التخلص من الناموس بالخل يمكن التطرق لمعرفة فوائد الخل في التخلص من الناموس وهي الآتي:

- الخل هو أحد أفضل المكونات لصنع بخاخة آمنة لمكافحة الآفات، وهو فعال في ضد النمل والبعوض وذباب الفاكهة وغيرها من الحشرات إنشاء مزيج بسيط للغاية ويعتبر آمنًا للإنسان والحيوانات الأليفة.

- حموضة الخل قوية بما يكفي لقتل العديد من الآفات، غالبًا ما يستخدم الخل كمبيد حشري من النوع الملامس، مما يعني أنك تحتاج إلى رشه مباشرة على الحشرة الموجودة.

الخل هو في الأساس محلول مائي يتكون من الماء وحمض الخليك، لقد خضع الخل كمنتج بالفعل للتخمير بالكحول والحمض، لذلك فإن محتوى حمض الخليك في الخل يجعله مركبًا حمضيًا.

في معظم أنواع الخل، يكون مستوى الأس الهيدروجيني 2.5. يشيع استخدام الخل المقطر الأبيض كعامل تنظيف في المنازل على الأسطح المختلفة على وجه الخصوص، كما أن لها خصائص مضادة للميكروبات.

أشهر أنواع الحب المستخدمة في التخلص من الناموس هو خل التفاح، كما يمكن منع الحشرات، وخاصة العناكب، من دخول منزلك بالخل الأبيض أيضا، ويمكنك إيقاف مسيرة النمل على الجدران أو الطاولات أو الأرضية عن طريق رشها بالخل الأبيض المقطر، يعتمد النمل على فرمون بعضهم البعض، وسيساعد الخل في كسر ذلك.