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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نصحت كل من NHS في المملكة المتحدة وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بعدم غسل الدجاج النيء، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن 25% من الناس ما زالوا يفعلون ذلك.

وقال خبير النظافة الغذائية، آدم هاردغريف: "يعتقد الكثير من الناس أنه يجب عليهم غسل الدجاج النيء، لكن ليست هناك حاجة. ستقتل أي جراثيم عليها إذا طهيتها جيدا"، وفقاً لـ"ديلي ميل".

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ضاع عمرنا بارتكاب الخطأ.. علماء يكشفون عن الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج النيء بأمان!

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وكشف بحث جديد عن الطريقة الأكثر أمانا للقيام بذلك. ويقول علماء الفيزياء من جامعة ولاية مونتانا إن إبقاء اللحوم بالقرب من الصنبور تحت تدفق مستمر من الماء يقلل من خطر انتشار البكتيريا.

وتشير النتائج إلى أنه إذا كنت مصرا على غسل الدجاج النيء، فيجب عليك إبقاء اللحم بالقرب من الصنبور تحت تدفق مستمر من الماء. ومن المهم أيضا تنظيف أي أسطح قريبة تماما وإبعاد أي أطعمة خام أخرى عن الحوض.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية "انتبه بشكل خاص لإبعاد الطعام النيء عن الأطعمة الجاهزة للأكل مثل الخبز والسلطة والفاكهة". لن يتم طهي هذه الأطعمة قبل تناولها، لذلك لن يتم قتل أي جراثيم قد تصل إليها.