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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اختفت صباح اليوم الثلاثاء جميع تغريدات أحد المسؤوليين السعودين من حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، مما أثار الشكوك حول سياسة تويتر الجديدة مع المملكة السعودية لاسيما بعد توتر العلاقات بين إيلون ماسك مالك تويتر الجديد والأمير الوليد بن طلال آل سعود.

وفوجئ متابعي رئيس هيئة الترفية اليوم باختفاء جميع تغريدات الوزير تركي آل الشيخ من على حسابه في تويتر.

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السعودية.. تويتر يزيل تغريدات تركي آل الشيخ والسبب مفاجئ للجميع!

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وبحسب نشطاء على مواقع التواصل فإن حساب الوزير قد أفرغ تمامًا واختفت جميع التغريدات بعدما غرد الوزير بقوله أسلوب جديد في تويتر.

وأثار هذا الحدث جدلاً بين رواد التواصل ومتابعي حساب الوزير حيث لم يفسر الوزيرما يعنيه بالأسلوب الجديد، وهل تلقى تحذيرًا من تويتر بذلك أم أنه يعني أن سيغير أسلوبه في التغريد على تويتر.

فيما نشر متابعوه وحسابات على تويتر صورًا توضح أن تركي ىل الشيخ قد حذف جميع تغريداته السابقة دون بيان الأسباب.

وكان وزير هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ قد اضطر في الأيام السابقة لإجراء عملية جراحية خطيرة في أمريكا ورجع بعد نجاحها إلى المملكة السعودية.