شاهد: رقص رهف القحطاني ومروج الرحيلي في المالديف على أغنية هذا السعودي فوق فوق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سيدة أعمال سعودية في جدة تعرض مبلغ 5 ملايين ريال سعودي لمن يتزوج بها.. وتضع شرطا وحيداً.. ماهو ؟ فتاة حسناء في الكويت تذهب إلى ساحر ليساعدها على الزواج.. وعندما ذهبت إليه كانت الصدمة التي دمرت حياتها!

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