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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الزعيم تخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة، ومنذ ذلك الحين ظهر في أكثر من 103 أفلام وظهر فيما يقرب من 10 مسرحيات، وتناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية من خلال تمثيله على المسرح وفي الأفلام، اشتهر بدوره في فيلم "البحث عن فضيحة" الذي جاء عام 1973، عينته الأمم المتحدة سفيراً للنوايا الحسنة للمفوضية في عام 2000.

وبلغ صافي ثروة الزعيم في عام 2021، 100 مليون دولار وتأتي ثروته الصافية الرئيسية من أفلامه وعروضه الفنية، وفقًا لموقع "fame impact".

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لن تصدق كم تبلغ ثروة الزعيم عادل إمام الصافية .. أرقام خيالية ستصدمك

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وعُين عادل إمام سفيرًا للنوايا الحسنة للأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين مع الممثلة أنجلينا جولي، وكشف الموقع أيضًا أن الزعيم لا يحب أن يكون معه حراس شخصيون على الإطلاق.

وبدأ الزعيم مشواره في مسرحية أنا وهو وهي (1963) المسرحية من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، كان حينها عادل إمام طالباً في الجامعة. في ذلك الوقت، طلب فؤاد المهندس وجهاً جديداً لتأدية المسرحية، اختار المهندس عادل إمام ليُمثل في المسرحية بعد أن تقدم حينها 90 ممثلاً للمسابقة، حققت المسرحية نجاحاً هائلاً، كما لفت عادل إمام الأنظار إليه، ومنها توالت أعماله المسرحية، وفي السينما، ظهر عادل في أفلام عديدة، كانت بداياته في أفلام ظهر فيها الطابع الكوميدي ومُزج بالرومانسية، مثل مراتي مدير عام (1966) وكرامة زوجتي (1967) وعفريت مراتي (1968)، جميع هذه الأفلام بطولة صلاح ذوالفقار وشادية بجانب عادل إمام.

كما ظهر في الأفلام الكوميدية المدمجة بعنصر من الإثارة مثل لصوص لكن ظرفاء (1968) بمشاركة أحمد مظهر وماري منيب، وفيلم برج العذراء (1970) بطولة صلاح ذوالفقار وناهد شريف.