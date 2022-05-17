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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عادة تقوم ربة المنزل باستخدام زيت القلي لإعداد الأطعمة المقلية. أكثر من مرة دون تغييره. ولكن هل تعلمين أن لهذه العادة مخاطر كثيرة. وسنذكر منها مايلي:

الإصابة بأمراض خطيرة:

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عادة خطيرة تقومين بها دوماً أثناء إعداد الأطعمة المقلية... ابتعدي عنها فوراً

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عندما تعيدين تسخين الزيت أكثر من مرة، يتكون ما يعرف بـ”الجذور الحرة”، وهي جزيئات مسببة للعديد من الأمراض، أبرزها السرطان. إضافة إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى، مثل القلب، والسكر، وارتفاع ضغط الدم.

فقدان قيمته الغذائية:

استخدام الزيت أكثر من مرة يفقده قيمته الغذائية والفيتامينات التي يحتوي عليها، مثل فيتامين هـ، نتيجة لتعرضه لبعض التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تحلله.

تكون المواد السامة:

عند تكرار إعادة تسخين الزيوت النباتية التي تحتوي على أحماض دهنية، مثل: زيت الذرة ودوار الشمس والصويا، تتكون مادة سامة تُسمى (HNE). وتناول الأطعمة المحتوية على هذه المادة، يزيد من خطورة الإصابة بالقلب وتصلب الشرايين والألزهايمر، وبعض أمراض الكبد والمعدة.

التسمم الغذائي:

الزيت المستخدم أكثر من مرة يصبح بيئة خصبة لتكون البكتيريا الضارة، التي تتغذى على بقايا الطعام المقلي، ما قد يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي مع إعادة استخدامه مرات عديدة.

تأكسد الزيت وتحلله:

بالإضافة إلى تلك البكتيريا، يتكون ما يُعرف بالبيروكسيدات، وهي مركبات كيميائية تنتج عن تعرض الزيت أكثر من مرة لدرجة حرارة مرتفعة، وهو ما نعني به مصطلح تأكسد الزيت وتحلله.