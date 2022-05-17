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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تم تحذير الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد من أن التطبيقات الموجودة على هواتفهم المحمولة يمكن أن تتجسس عليهم، وهو ما أثار تخوفات الكثير من مستخدمي الهواتف، ولكن هناك وظيفة تمت إضافتها مؤخرًا إلى الهواتف بواسطة المطورين في جوجل ستحذر المستخدمين عند وصول التطبيقات إلى بياناتك.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن الوظيفة الخاصة بهذه الخدمة مشابهة تمامًا لتلك الموجودة حاليًا على iPhone، حيث يقوم الآن رمز على الهاتف بإعلام المستخدمين عند تشغيل الميكروفون أو الكاميرا، والذي تمت إضافته في تحديث Android 12 الأخير.

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تحذير خطير لمستخدمي هواتف أندرويد.. هذه العلامة تعني أنك مراقب

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رمز صغير يوضح إذا كان الهاتف مراقبا من عدمه

وأضاف الموقع أنه سيظهر مؤشر جديد على شكل رمز في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة عندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون ، سترى رمزًا لكل منهما، ويحظر على التطبيقات الاستماع إليك أو مشاهدتك من خلال الكاميرا دون علمك، كما يمكن للمستخدمين التحقق من سجل التطبيقات التي استخدمت الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من التحقق ومعرفة متى تم تمكين هذه الوظائف ، إذا كانت كذلك، حيث تحتوي لوحة معلومات الخصوصية الجديدة في الإعدادات على هذه المعلومات، وذلك في الإعدادات السريعة، يمكنك أيضًا تعطيل الميكروفون والكاميرا بشكل كامل، ولكن من المهم أن تتذكر أنه لمجرد أنك ترى رمزًا ، لا يعني ذلك وجود خطأ ما.

تطبيقات غريبة تطلب استخدام الكاميرا دون مبرر

وعلى سبيل المثال يعد تطبيق إنستجرام، هو أحد تلك التطبيقات التي تحتاج إلى الكاميرا الخاصة بك، ومع ذلك إذا اكتشفت تطبيقًا غير معتاد يستخدم الكاميرا، فقد يشير ذلك إلى أنك مراقَب، تم اكتشاف العديد من التطبيقات التي تصل بشكل غير صحيح إلى الكاميرا على هواتف أندرويد، ونتيجة لذلك ، تأكد من أنك تستخدم Android 12 وأنك لم تبحث عن أي شيء مريب، وكذلك تحقق من أذونات التطبيق في الإعدادات إذا شعرت أن هناك خطأ ما.

ويوجد هناك أيضًا خيار لتقييد الوصول إلى تطبيقات محددة على الميكروفون أو الكاميرا، فإذا كنت قلقًا حقًا ، يمكنك إزالة التطبيق بالكامل من جهاز Android الخاص بك.