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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لفتت فتاة سعودية الأنظار أثناء تكريمها في بلادها عقب فوزها بجائزة معرض “آيسف 2022” الذي أُقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة سعودية رفضت ملامسة يديها لأيدي الرجال خلال لحظة قطع الكيكة أثناء حفل تكريم الطلبة السعوديين.

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فتاة سعودية حسناء تخطف الأنظار بتصرف فاجأ الجميع أثناء تكريمها بفوزها بـ آيسف 2022 ( شاهد الفيديو )

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وأعرب مغردون عن إعجابهم بتصرف الطالبة السعودية وتمسكها بالعادات والتقاليد الإسلامية برغم فوزها بجائزة معرض “آيسف 2022”.

وحظي فائزي المنتخب السعودي للعلوم والهندسة باستقبال شعبي ورسمي حافل، أمس، لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد تحقيقهم إنجازاً تاريخياً بفوزهم بنسبة 62% من جوائز معرض “آيسف 2022” الذي أُقيم في أمريكا في الفترة بين 7 و13 مايو الجاري.

ورصدت مقاطع فيديو اللحظات الأولى لاستقبال الطلبة السعوديين إذ تسابق جمهور المحتفلين الذين اكتظت بهم صالة الاستقبال للتوثيق بجوّالاتهم وسط ترديد أسماء الفائزين والتغني بها.





وحصل الفريق السعودي على 16 جائزة عالمية كبرى، بالإضافة إلى 6 جوائز عالمية خاصة، وذلك في مجالات الطاقة والكيمياء والعلوم الاجتماعية والسلوك وعلوم النبات وعلوم المواد والهندسة البيئية والتقنيات الهندسية والعلوم الطبية الانتقالية.