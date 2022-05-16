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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أنهى شاب سوداني مقيم في مصر حياته بطريقة مروعة حيث ألفى بنفسه من شرفة منزله الكائن بمصر. وشهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، في مصر الواقعة المأساوية حينما قفز شاب يبلغ من العمر 29 عاما سوداني الجنسية، من أعلى منزله بالطابق السادس لمروره بحالة اكتئاب، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: مقيم ينهي حياته بطريقة مروعة والتحقيقات تكشف أمر صادم عن سبب انتحاره والمفاجأة في جنسيته شاهد بالفيديو: أول ظهور للفنانة ياسمين صبري بعد إنفصالها عن أبو هشيمة وتعليق المشاهير على طلاقها انتبه لها.. هذه الأعراض تُنذرك بالزهايمر مبكراً عشبة رخيصة الثمن تعالج اضطرابات القلب و الشرايين وتخفف إلتهاب المسالك البولية وتقضي على السعال كوب واحد سحرى خسرت 18 كيلو من وزنها وإزالة الكرش في 3 أيام فقط حتى لو الوزن ثابت والدهون عنيدة .. تعرف عليه خسوف كلي يظهر "القمر الدموي العملاق" .. شاهد الفيديو احذر دخول المنزل بالحذاء.. مخاطر لن تخطر على بالك وداعا للنسيان .. هذه الطرق السهلة للتذكر وزيادة الذكاء و ذاكرة أقوى ثلاث مرات !.. اتبعها فقط! رجل شديد الفقر ذهب لشراء حليب لطفله الجائع فأصبح مليونيراً بلمح البصر .. لن تصدق كيف حدث ذلك؟ العثور على جثة ممثلة شهيرة معلقة على النافذة.. شاهد المفاجأة من تكون؟ لن تصدق ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت جزرة واحدة يومياً الديوان الملكي ينشر بيان نهائي حول الحالة الصحية للملك سلمان بعد أيام من دخوله المستشفى 8 أعشاب تعوض عنك نقص فيتامين B12 الذي يؤدي إلى فقر الدم وهشاشة العظام وصعوبة المشي وتنميل اليدين والقدمين ودمار العضلات لا داعي للمنشطات بعد اليوم.. نبات يزيد هرمون الذكورة ومنشط فعال ووفق صحيفة الوطن تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، من الأهالي بقيام شاب سوداني الجنسية، يبلغ من العمر 29 عاماً، بدون عمل بالقفز من أعلى منزله بالطابق السادس بشارع محمود البنا بمنطقة ناهيا، وبالانتقال وبالفحص، وعمل التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، تبين أنه يعاني من حالة اكتئاب منذ فترة زمنية طويلة، وبسؤال أحد شهود العيان الذي رآه لحظة صعوده على سور الشرفة والقفز من الطابق السادس وقام بإلقاء نفسه. وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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