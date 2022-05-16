نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عشبة رخيصة الثمن تعالج اضطرابات القلب و الشرايين وتخفف إلتهاب المسالك البولية وتقضي على السعال على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عالم النبتات مليئ بالعجائب و الغرائب حيث نجد نبتات غريبة الشكل و المضهر نضن لوهلة أنها طفيلية. أو مخصصة فقط للزينة لكن على العكس فهي تحمل فوائد عظيمة طبية و علاجية. لذلك سنخصص هذا المقال لنحدثكم عن إحدى هذه الأعشاب و هي عشبة الكركديه.

ما هي عشبة الكركديه

الكركديه هو شجيرة ذات أزهار حمراء تصنف من جنس الخطمي. ينتمي إلى الفصيلة الخبازية. كما تعرف في العراق بالكجرات و في الجزيرة العربية بالغجر و في مصر بالكركديه. تزرع كذلك في سوريا وفي جنوب العراق وصعيد مصر ووسط وغرب السودان و الإمارات.و للإستفادة من هذه النبتة يتم تجفيفها لتصبح مثل الشاي ثم تغلى الأوراق الجافة ذات اللون الأحمر ويشرب هذا منقوعها الذي يتميز بالطعم الحامض قليل المرارة ساخنا بعد إضافة ملعقة من العسل أو السكر له.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

انتبه لها.. هذه الأعراض تُنذرك بالزهايمر مبكراً

عشبة رخيصة الثمن تعالج اضطرابات القلب و الشرايين وتخفف إلتهاب المسالك البولية وتقضي على السعال

كوب واحد سحرى خسرت 18 كيلو من وزنها وإزالة الكرش في 3 أيام فقط حتى لو الوزن ثابت والدهون عنيدة .. تعرف عليه

خسوف كلي يظهر "القمر الدموي العملاق" .. شاهد الفيديو

احذر دخول المنزل بالحذاء.. مخاطر لن تخطر على بالك

وداعا للنسيان .. هذه الطرق السهلة للتذكر وزيادة الذكاء و ذاكرة أقوى ثلاث مرات !.. اتبعها فقط!

رجل شديد الفقر ذهب لشراء حليب لطفله الجائع فأصبح مليونيراً بلمح البصر .. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

العثور على جثة ممثلة شهيرة معلقة على النافذة.. شاهد المفاجأة من تكون؟

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت جزرة واحدة يومياً

الديوان الملكي ينشر بيان نهائي حول الحالة الصحية للملك سلمان بعد أيام من دخوله المستشفى

8 أعشاب تعوض عنك نقص فيتامين B12 الذي يؤدي إلى فقر الدم وهشاشة العظام وصعوبة المشي وتنميل اليدين والقدمين ودمار العضلات

لا داعي للمنشطات بعد اليوم.. نبات يزيد هرمون الذكورة ومنشط فعال

هالة صدقي تكشف تفاصيل مثيرة عن "أمل فاتن حربي"

سر الفاكهة التي تعادل تناول حبة من "الفياجرا" !!

بدون خجل .. مشهورة سعودية تضع شرط واحد فقط لزواجها .. مهري أن يفعل زوجي هذا الأمر معي كل ليلة!

عروس تزوجت بشقيق زوجها بعدما مات الأخير.. وفي ليلة الزفاف أخبرها العريس بسر جن جنونها وجعلها تنتحر ( تفاصيل صادمة )

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يصبح قاتلًا إذا ظهرت هذه العلامات "الخطيرة" في ساقيك.. اتصل بالطبيب فورًا

المعجزة السحرية التي تبحث عنها النساء والرجال كل ليلة في غرفة النوم.. 5 حبات من القرنفل والهيل تصنع المستحيل لجسمك

فوائد شاي هذه عشبة

خلطه مع الزعتر و العسل يعطيكم مزيج لذيذ و صحي و مفيد

يفيد في علاج اضطرابات القلب و الشرايين كما يخفف إلتهاب المسالك البولية

مقاوم للسعال والربو كما يساعد على طرد الغازات من البطن

شربه مع الشاي مفيد للجهاز الهضمي إذ يمنع تقرحات المعدة و يخفف المغص

يحتوي على الألياف الغذائية التي تحسن وضيفة الجهاز المناعي. كما يحفزه على مقاومة الأمراض .

أكد الاطباء أن شربه مع مغلي النعناع على ريق كل صباح يحميكم من الإصابة بالسرطان

يقضي على الخلاية السرطانية قبل تكونها إضافة إلى حمايتنا من عدت أمراض أخرى

يساهم في تعقيم جهازكم الهضمي وتنظيف القصبة الهوائية من البلغم لو أضفناه إلى مغلي البقدونس

يشكل مطهر يقضي على البكتيريا العالقة داخل الجسم لو أضفنا إليه القليل من إكليل الجبل

يساعد على الحد من مغص الدورة الشهرية اذا شربناه ساخن مع البابونج

ثبتت فعاليته في تصفيت و تنقية المجاري البولية كما أنه مفيد لمرضى الكلى

أكد أطباء التغذية على أن شربه قبل الخلود إلى النوم يعقم الجسم من السموم و الشوائب

مضغ أوراق النعناع الطزجة يعالج التهاب اللثة كما أنه يخلص من رائحة الفم

يرخي الأعصاب و يزيل الصداع.