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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هذه الوصفة التي يتم البحث عنها بشكل كبير لخسارة الوزن هي ما يمكنك تجربته أيضًا لتحصلي على نفس النتيجة، فهو مشروب فعال جدًا على الدهون، ويمكنك من التخلص من دهون البطن، والردفين، وما يصعب التعامل معه من دهون الجسم عمومًا.

كوب واحد سحرى خسرت 18 كيلو من وزنها

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كوب واحد سحرى خسرت 18 كيلو من وزنها وإزالة الكرش في 3 أيام فقط حتى لو الوزن ثابت والدهون عنيدة .. تعرف عليه

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من أصعب الدهون التي تحاولين التخلص منها ما يجتمع حول الخصر، والجانبين، والردفين، لذلك تحتاجين لمشروب حارق لتلك الدهون، يخلصك منها، ويمكنك من توديعها بسرعة.

تستطيعي من بعد الحصول على النتيجة المرغوبة ارتداء ما تريدين، وكذلك الظهور بأي مظهر يحلو لك دون حرج ولا ضيق.

كيفية تحضير مشروب لخسارة الوزن

هذا المشروب سيساعدك في التخلص من 18 كيلو وما فوق، لذلك ستلاحظي نتيجة فورية عند تعاطيه.

المكونات:

تحتاجين إلى شمر، يتم طحنه ناعمًا وأخذ ملعقة كبيرة منه

ماء ساخن، لا يزيد عن كوب.

كوب قابل للانغلاق جيدًا.

الطريقة:

وطريقة تحضير هذه الوصفة تكون كالتالي:

تأكدي من أن الماء بدرجة الغليان، ثم صبيه في كوب قابل للغلق.

ضعي عليه الشمر مع التقليب ثم التغطية بسرعة.

كما أنه الخطوة التالية هي أن تنتظري حتى يبرد، واشربيه مائل للسخونة، ولا تتركيه دون تغطية لتستفيدي من المواد الطيارة فيه.

لا تتهاوني في وجباتك، وتحرى أن تكون متنوعة وصحية أكثر.

يمكنك شرب الشمر قبل تناول الطعام، وبعد ساعتين تتناولي الشاي الأخضر.

كما أنه لا يجب أن تنسي تناول الماء بقدر لترين على الأقل طوال اليوم.

مشروبات التخسيس وحرق الدهون

دقيق الشوفان بالحليب يعتبر دقيق الشوفان مع الحليب من المشروبات الباردة وهو مدرج كواحد من أهم مشروبات فقدان الوزن وحرق الدهون لأن دقيق الشوفان غني بالألياف ، ويشعر الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بالشبع بسرعة بعد تناوله. هناك نقص في السعرات الحرارية في هذا المشروب.

يساعد الليمون الحار ومعدل الحرق على زيادة معدل حرق الجسم ويتم تضمينهما في مجموعة من مشروبات إنقاص الوزن السريعة التي تسمح للمرضى بحرق الدهون الزائدة بعد الاستهلاك المنتظم.