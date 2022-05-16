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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذر كل من مارك باتريك تايلور، كبير علماء البيئة في هيئة حماية البيئة في فيكتوريا بأستراليا، وغابرييل فيليبيللي، أستاذ علوم الأرض في جامعة إنديانا، اللذان أمضيا نحو 10 سنوات في إجراء أبحاث حول الملوثات في البيئة الداخلية، من مخاطر دخول المنزل بالحذاء.

ويشير المقال إلى أنه رغم الجدل حول دخول المنزل بالحذاء أو ضرورة خلعه، فإنه يميل نحو خلع الحذاء و”ترك الأوساخ خارج الباب”.

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احذر دخول المنزل بالحذاء.. مخاطر لن تخطر على بالك

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وتوصلا إلى أن حوالي ثلث الملوثات من خارج المنزل تأتي أما عن طريق الهواء أو عبر قيعان الأحذية، ووجدا أن بعض الكائنات الحية الدقيقة الموجودة على الأحذية والأرضيات هي مسببات الأمراض المقاومة للأدوية، مثل الجراثيم التي تأتي من المستشفيات والتي يصعب علاجها.

وكذلك تحمل الأحذية السموم المسببة للسرطان، التي تأتي من بقايا الطرق الإسفلتية والمواد الكيميائية في الحشائش التي تعطل عمل الغدد الصماء.