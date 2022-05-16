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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الحظ يبتسم لصاحبه .. هذه المقولة تنطبق على رجل ذهب لشراء حليب لأطفاله فأصبح مليونيراً.

وفي رحلة أقل من عادية إلى متجر غذائي، لشراء الحليب، أصبحت قصة "مذهلة"، وحولت رجلا عاديا إلى مليونير.

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رجل شديد الفقر ذهب لشراء حليب لطفله الجائع فأصبح مليونيراً بلمح البصر .. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

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وكان دينس ويلوباي ذاهبا في رحلة عادية لشراء حليب الشوكولاتة لأطفاله، من متجر "سيفن إليفن" بولاية فرجينيا الأمريكية، قبل أن يقرر شراء بطاقة يانصيب عندما كان يهم بدفع قيمة الحليب.

وتفاجأ ويلوباي لاحقا عندما أعلنوا أنه الفائز الجديد بيانصيب الولاية، وقيمته مليون دولار، وهو أمر مذهل خاصة وأن احتمالية الفوز هي 1 من أصل 1.63 مليون، وفقا لموقع "سي إن إن".

وعرضت المسابقة على الأب الأمريكي خيار الحصول على دفعات سنوية للمبلغ تستمر لمدة 30 عاما، أو الحصول على مبلغ 640 ألف دولار كاملا دفعة واحدة، وهو مبلغ مخصوم بسبب الضرائب، ليختار الخيار الأول.

وأشار الرجل الأمريكي إلى أنه لم يقرر شراء تذكرة اليانصيب من قبل الذهاب، لكنه تشجع عندما رآها خلال شرائه حليب الشوكولاتة، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز .

المصدر: البيان