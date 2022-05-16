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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صدمة عايشها الحمهور الهندي بعدما أقدمت الممثلة الهندية ساهانا التي عرفت بفيلم ”Lock Down“ على الانتحار في شقتها في يوم عيد ميلادها الـ 21.



وعثرت الشرطة على جثة شاهانا معلقة على درابزين النافذة فى بيتها فاحتجزت على الفورة زوجها ”سجاد“ بعد أن زعمت عائلة الراحلة انه هو من قتلها بعد سلسلة شجارات بينهما.

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العثور على جثة ممثلة شهيرة معلقة على النافذة.. شاهد المفاجأة من تكون؟

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وقالت والدة الفقيدة أن زوج ابنتها لم يسمح لساهانا برؤيتهم، أو دعوتهم إلى منزلها، أو الاتصال بهم بالإضافة إلى تعرضها للعنف الأسري من قبله.

من ناحية ثانية صرَّح جار الثنائي أنه سمع سجاد يصرخ طلبًا للمساعدة قائلا أنه وجد ساهانا متوفاة لكن وفق إحدى وسائل الإعلام الهندية، أفيد أن شجارا وقع بين الزوجين حول شيكات تلقتها الممثلة الراحلة من إحدى عروض الأزياء قبل وفاتها.

وتحقق الشرطة في القضية بعد الحصول على معلومات حول الخلافات والمشاجرات المتكررة بين الزوجين.