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صنعاء - ميسرا اسماعيل - “الجزر يقوي النظر”. هذه الجملة التي نسمعها منذ طفولتنا. ما جعلنا نعتقد أن الجزر مفيد فقط للعين. ولكن ما نجهله أن للجزر فوائد صحية عديدة. تعرفوا عليها معنا.

– يحتوي الجزر على عنصر البوتاسيوم لذلك فهو يحسن من صحة القلب و الجهاز العصبي. ويقلل من خطر الاصابة بالسكتة القلبية. كما يحتوي على الليوتين والبيتا كاروتين والألفا كاروتين . وهي مواد مضادة للأكسدة. والتي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

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لن تصدق ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت جزرة واحدة يومياً

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– الجزر من أهم الأغذية التي تحافظ على صحة النظر. لأنه يحتوي على فيتامين (أ) الذي يساعد على تقوية النظر. واحتوائه على مادة البيتا كاروتين يساعد على حماية العين من المياه الزرقاء. وكذلك يحد من خطر الإصابة بمرض العَمى الليلي.

– يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة مما يزيد من مناعة الجسم في مقاومة الأمراض. كما أن احتوائه على الكاروتين يساعد على الحماية من سرطان البروستاتا. وسرطان القولون. وسرطان المعدة. وأيضاً سرطان الثدي للنساء اللواتي يستهلكن الكاروتين في غذائهن.

– الجزر مهم جداً لصحة الجلد و البشرة. فهو يحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية. ويمنع ظهور البقع الناتجة عن حروق الشمس. كما أنه يقوم بتجديد الأنسجة والتخلص من خلايا الجلد الميتة و بالتالي يقلل من ظهور التجاعيد. وذلك بفضل احتوائه على الكاروتين الذي بدوره يتحول إلى فيتامين (أ) الضروري لحماية الجلد.

– ينصح بتناوله بشكل خاص لبناء الاجسام و للرياضيين. نظراً لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تساعد على بناء عضلات الجسم و تقويتها. كما أن احتوائه على الكالسيوم يساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. ويساعد الجسم في حصوله على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية به.

– يعتبر الجزر مهم جداً لصحة الكبد. فهو يحسن من أنسجة الكبد وتدفق الدم به. ويعمل على تقليل نسبة الدهون في الكبد. واحتوائه على فيتامين (أ) يساعد في عمل الكبد في تطهير الجسم وطرد السموم منه. ويقلل من ترسيب العصارة الصفراوية في الكبد. كما يطهر القولون من الفضلات. وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.