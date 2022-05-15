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صنعاء - ميسرا اسماعيل - القهوة كلنا نعرف أنها تستخدم كمشروب ساخن ولذيذ، ولكن معنا نحن سوف نقدم لكم طريقة أخرى لاستخدام القهوة، وهي علاج الكثير من مشاكل البشرة التي تواجه الكثير منا، لأن المنتجات التي تستخدم في علاج البشرة، تحتوي على مواد كيميائية التي لها تأثير سلبي على البشرة، ولكن كريم القهوة والنشا لتبيض البشرة والتخلص من التجاعيد وتوحيد لون البشرة، بدون أي إضافات تضر البشرة، مع العلم أن هذه الوصفة يمكن لأصحاب البشرة الحساسية استخدامها، كل تتعرفوا على جميع مكونات وطريقة تحضير هذه الوصفة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كلنا نحتاج العناية بالبشرة وعلى وجه الخصوص في فصل الصيف، لأن التعرض للشمس لفترات طويلة، يعمل على غمقان البشرة، بالإضافة إلى ظهور التجاعيد مع التقدم في العمر، وتتلخص المكونات في:

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صاروخ التبيض للعرايس.. كريم القهوة والنشا المبهر لتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد في دقائق

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ملعقتين من القهوة السادة.

ملعقة ونصف من النشا الذرة.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير كريم القهوة والنشا في البيت

النشا يعمل على ترطيب البشرة وإعطائها ملمس ناعم لا مثيل له، ولو وضعنا القهوة والنشا معا، سوف تكون النتيجة لا مثيل لها، حيث تعمل هذه الوصفة على إزالة البقع الغامقة، وشد ترهلات البشرة، والتخلص من آثار حب الشباب، والتخلص من التجاعيد التي تظهر حول العين، وقدمنا لكم المكونات، والآن سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكريم المدهش:

نحضر طبق مخصص لتحضير الوصفات الطبيعية.

يتم وضع جميع المكونات، ويتم التقليب حتى نحصل على كريم له قوام سهل الفرد والاستخدام العادي.

يتم غسل الوجه جيدا، وتنظيف البشرة باستخدام قطعة قطن نظيفة.

يتم أخذ كمية مناسبة من الكريم، ثم يتم فردها على البشرة كلها.

يتم ترك الكريم على الوجه لمدة ساعة كاملة.

يمكن إزالته باستخدام الماء النظيف.

من الممكن وضعه قبل النوم، وتركه حتى يتم غسله في الصباح الباكر.

يجب الاهتمام بالبشرة ووضع عليها ماء ورد كل يوم.

يجب الاستمرار على هذا الكريم حتى نتخلص من كل هذه المشاكل