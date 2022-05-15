نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الموت يفجع سائق الراليات يزيد الراجحي.. ويعلق:لله ما أخذ وله ما أعطى ولا حول ولا قوة إلا بالله على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - نعى سائق الراليات ومشهور سناب شات، يزيد الراجحي، جدته "منيرة بنت إبراهيم العامري السبيعي"، التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"لله ما أخذ وله ما أعطى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.. غادرتنا هذا اليوم جدتي لأمي: أم ناصر كانت والدة للجميع، ترحب وتفرح، تجود وتعطي، تفرح بنا وتُفرحنا، ذاكرة لله شاكرة عابدة.. دعواتكم الطيبة بأن يتغمدها الله برحمته وعفوه ومغفرته".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

عادل إمام يفاجئ ابنة الفنان سعيد صالح .. لن تصدق ماذا فعل الزعيم بعد طول الغياب!

اليكم السبب الرئيسي لحالات التصبغات والسواد في السطح الخارجي للجلد والوقاية منها

احذر هذه العلامات قبل فوات الأوان.. علامات تدل على الإصابة بمرض السرطان

أقوى كريم لتبييض اليدين والرجلين طبيعياً لبياض ناصع كالثلج خلال دقائق

ظهور صــارخ لبطلة مسلسل باب الحارة في إمارة دبي والمفاجأة من ظهر يحتضنها.. شاهد

شخص يتهم فنانَين عرب بالاعتداء عليه وكاميرات المراقبة تكشف مفاجأة!.. لن تصدق من يكونوا؟

فاكهة صغيرة تعالج ضعف الأعصاب وحل سحري لمشكلة الإمساك وعسر الهضم ومفيدة جدا للقولون.. تعرف عليها بلا تأخير

فتاة سورية حسناء تفاجئ مذيعة عن جمال الفتيات السعوديات .. لن تصدق ماذا قالت؟؟ (شاهد)

فاكهة شهيرة تخفض نسبة السكر في الدم وتحسن حساسية الأنسولين وتقلل اختلالات الجلوكوز

وصفة خارقة لتنزيل السكري وتحفيز البنكرياس على إنتاج الانسولين بسرعة البرق

ماسك لإزالة التجاعيد أفضل من البوتكس ومكونات متوفرة "بكل بيت"!

عشبة سحرية تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. وفائدة أخرى لا تخطر على بال

هل تشعر بصدمة كهربائية عند ملامسة بعض الأشياء؟؟.. تعرف على السر وكيف تتخلص منها بطريقة سهلة

"لأصحاب القلوب القوية".. شاهد الفيديو الذي وثقه منفذ نيويورك بنفسه أثناء ارتكابه المجزرة داخل سوبر ماركت وقتل كل من يقف أمامهش

عشبة طبيعية على شكل قرود.. رائحتها كالبرتقال وأنيابها «مصاصي دماء» تحرق الدهون الزائدة وعلاج عسر الهضم والإسهال والتهاب المسالك البولية ومشاكل المعدة

وتابع: الصلاة على جدتي منيرة بنت إبراهيم العامري السبيعي أمي أم ناصر غداً يوم الإثنين بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد، والدفن في مقبرة العمارية.. دعواتكم لها بأن يتغمدها الكريم برحمته وعفوه ومغفرته، العزاء للرجال في المقبرة وعزاء النساء في المسجد".