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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وجه أحد الأشخاص اتهاما للفنان محسن محي الدين، والفنان منير مكرم، بالاعتداء عليه وإصابته، بسبب الخلاف على تأخر شركة تابعة لنقابة المهن التمثيلية في تشطيب شقته بكبماوند بمدينة حدائق أكتوبر في الجيزة، إلا أن كاميرات المراقبة كشفت إصابته لنفسه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغا من أحد الأشخاص، اتهم فيه الفنان محسن محي الدين، والفنان منير مكرم، بالتشاجر معه، والاعتداء عليه وإصابته. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: ظهور صــارخ لبطلة مسلسل باب الحارة في إمارة دبي والمفاجأة من ظهر يحتضنها.. شاهد شخص يتهم فنانَين عرب بالاعتداء عليه وكاميرات المراقبة تكشف مفاجأة!.. لن تصدق من يكونوا؟ فاكهة صغيرة تعالج ضعف الأعصاب وحل سحري لمشكلة الإمساك وعسر الهضم ومفيدة جدا للقولون.. تعرف عليها بلا تأخير فتاة سورية حسناء تفاجئ مذيعة عن جمال الفتيات السعوديات .. لن تصدق ماذا قالت؟؟ (شاهد) فاكهة شهيرة تخفض نسبة السكر في الدم وتحسن حساسية الأنسولين وتقلل اختلالات الجلوكوز وصفة خارقة لتنزيل السكري وتحفيز البنكرياس على إنتاج الانسولين بسرعة البرق ماسك لإزالة التجاعيد أفضل من البوتكس ومكونات متوفرة "بكل بيت"! عشبة سحرية تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. وفائدة أخرى لا تخطر على بال هل تشعر بصدمة كهربائية عند ملامسة بعض الأشياء؟؟.. تعرف على السر وكيف تتخلص منها بطريقة سهلة "لأصحاب القلوب القوية".. شاهد الفيديو الذي وثقه منفذ نيويورك بنفسه أثناء ارتكابه المجزرة داخل سوبر ماركت وقتل كل من يقف أمامهش عشبة طبيعية على شكل قرود.. رائحتها كالبرتقال وأنيابها «مصاصي دماء» تحرق الدهون الزائدة وعلاج عسر الهضم والإسهال والتهاب المسالك البولية ومشاكل المعدة فاجعة تهز الوسط الفني .. وفاة فنان سوري شهير في يوم ميلاده شاهد من يكون؟ الكشف عن صور حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة.. وجمالها حديث المتابعين! 4 علامات على وجود انخفاض شديد فى فيتامين B12 الضروري لجسمك.. لا تتجاهلها وتعرف عليها قبل فوات الأوان اقوي كريم مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحه العرق برائحة الورد وإزالة اسوداد الإبطين وبدون اي مواد كيميائية بأسرار الهنود.. خلطة الموز لتنعيم الشعر مجربة لنتائج خرافية من أول مرة لشعر حرير ومفرود كذيل الحصان نقص فيتامين B12 يؤثر على الجهاز العصبي ووظائف الدماغ.. إليك علامة في أصابع القدم تدل على انخفاض شديد في هذا الفيتامين الهام شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة ارتفاع نسبة الكوليسترول.. علامات في الساقين يستهين بها الكثيرون وهي دليل على خطر الإصابة بأمراض الشرايين (تعرف عليها) مشروب بسيط يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وفوائد لا تحصى.. متوفر في الأسواق رخيص الثمن ؟ وذكر مقدم البلاغ أن سبب الخلاف تأخر شركة تابعة لنقابة المهن التمثيلية في تشطيب شقة ملكه بكمباوند. وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين للمقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، أن مقدم البلاغ وراء إصابة نفسه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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