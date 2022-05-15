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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فوائد البلح الأحمر المتعددة يقوي الأعصاب ويحميك من امراض القلب البلح الأحمر له العديد من الفوائد والاستخدامات، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لحماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض فهو مصدر جيد للبروتينات، الحديد، الكالسيوم، الفسفور والبوتاسيوم حل سريع لعلاج الأنيميا وأمراض فقر الدم يتميز بمذاقة الحلو ولونه الرائع الجذاب.

فوائد البلح الأحمر المتعددة

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعمل علي تحسين علمية الهضم وحماية الجهاز الهضمي نن الكثير من الأمراض.

تناول البلح الأحمر يقي من الإصابة بقرحة المعدة، كما يعمل على تقليل نسب الإصابة بالتهابات القولون.

مفيد في حالات عسر الهضم والحموضة كما أنه يقضي على رائحة الفم الكريهة.

البلح الأحمر علاج فعال للإمساك وعسر الهضم وذلك لأنه غني بالألياف المفيدة للقولون.

يقلل من نسب الإصابة بسرطان القولون، الكبد، والبنكرياس بشكل خاص فهو مضاد جيد للأكسدة وذلك بسبب الصبغة الحمراء في قشرته.

فوائد البلح الأحمر للحامل.

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فاكهة صغيرة تعالج ضعف الأعصاب وحل سحري لمشكلة الإمساك وعسر الهضم ومفيدة جدا للقولون.. تعرف عليها بلا تأخير

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البلح روشتة ربانية للحامل وذلك بعدما تم وصفه م رب العالمين للسيدة مريم أثناء حملها ويعتقد الكثير بأن البلح الرطب هو المفيد فقط للحوامل للكن أثبتت الدراسات بأن البلح الأحمر غني بالعديد من العناصر اللازمة اثنا الحمل وهي كالتالي.

يحتوي البلح الأحمر على مجموعة من العناصر الغذائية والبروتينات والمعادن اللازمة لسلامة الحامل وجنينها.

تناول الحامل البلح الأحمر يعمل على تقوية الجهاز المناعي كما أنه يقي الجنين من الإصابة بمشاكل النمو.

يفضل تناول البلح الأحمر بنسب بسيطة في بداية الحمل ويُستحسن الإكثار منه خلال الشهور الأخيرة في الحمل فهو مفيد جدا لتسهيل الولادة.

يعزز البلح الأحمر كرات الدم البيضاء والتي تزيد من مناعة الحمل وتحميها من الإصابة بأمراض فقز الدم.

يجب تناول البلح الأحمر باستمرار بعد الولادة فهو مدر للبن الأم ويحتوي على فيتامينات تنتقل الي الجنين خلال اللبن.

يُمكن تقديم البلح الأحمر بطرق مختلفة خاصة للكبار والأطفال وذلك نظرا لصعوبة مضغة وهو بنقع خمس حبات من البلح الأحمر وتركهم على النار لمدة قليلة ثم يُحلي بالعسل أو السكر الأبيض وهي من الطرق الجميلة والصحية لتناول البلح الأحمر.