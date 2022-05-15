نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فاكهة شهيرة تخفض نسبة السكر في الدم وتحسن حساسية الأنسولين وتقلل اختلالات الجلوكوز على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أبرزت الزيادة الكبيرة في معدلات مرض السكري الحاجة الملحة لتحسين التدابير الوقائية، والباحثون يوجهون أصابع الاتهام إلى معدلات السمنة المتزايدة، وقد أثبت أن الكشمش الأسود على وجه التحديد، مفيد بشكل كبير في الوقاية من مرض السكري لأنه غني بمضادات الأكسدة، حيث يخفض نسبة السكر في الدم بمرور الوقت، مما يساعد على تجنب مخاطر هذه الحالة، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، فإن الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في الكشمش الأسود تجعله غذاءً خارقًا لمرضى السكري، وقد تم ربط العديد من أنواع التوت بالتحسينات في التحكم في نسبة السكر في الدم، ولكن وفقًا لإحدى الدراسات، فإن التوت الأسود له تأثيرات كبيرة فى منع الإصابة بمرض السكري أيضًا بمرور الوقت.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

فاكهة شهيرة تخفض نسبة السكر في الدم وتحسن حساسية الأنسولين وتقلل اختلالات الجلوكوز

وصفة خارقة لتنزيل السكري وتحفيز البنكرياس على إنتاج الانسولين بسرعة البرق

ماسك لإزالة التجاعيد أفضل من البوتكس ومكونات متوفرة "بكل بيت"!

عشبة سحرية تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. وفائدة أخرى لا تخطر على بال

هل تشعر بصدمة كهربائية عند ملامسة بعض الأشياء؟؟.. تعرف على السر وكيف تتخلص منها بطريقة سهلة

"لأصحاب القلوب القوية".. شاهد الفيديو الذي وثقه منفذ نيويورك بنفسه أثناء ارتكابه المجزرة داخل سوبر ماركت وقتل كل من يقف أمامهش

عشبة طبيعية على شكل قرود.. رائحتها كالبرتقال وأنيابها «مصاصي دماء» تحرق الدهون الزائدة وعلاج عسر الهضم والإسهال والتهاب المسالك البولية ومشاكل المعدة

فاجعة تهز الوسط الفني .. وفاة فنان سوري شهير في يوم ميلاده شاهد من يكون؟

الكشف عن صور حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة.. وجمالها حديث المتابعين!

4 علامات على وجود انخفاض شديد فى فيتامين B12 الضروري لجسمك.. لا تتجاهلها وتعرف عليها قبل فوات الأوان

اقوي كريم مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحه العرق برائحة الورد وإزالة اسوداد الإبطين وبدون اي مواد كيميائية

بأسرار الهنود.. خلطة الموز لتنعيم الشعر مجربة لنتائج خرافية من أول مرة لشعر حرير ومفرود كذيل الحصان

نقص فيتامين B12 يؤثر على الجهاز العصبي ووظائف الدماغ.. إليك علامة في أصابع القدم تدل على انخفاض شديد في هذا الفيتامين الهام

شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة

ارتفاع نسبة الكوليسترول.. علامات في الساقين يستهين بها الكثيرون وهي دليل على خطر الإصابة بأمراض الشرايين (تعرف عليها)

مشروب بسيط يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وفوائد لا تحصى.. متوفر في الأسواق رخيص الثمن ؟

يوضح البحث المنشور فى مجلة Science Daily، أن الكشمش الأسود الغني بالأنثوسيانين يخفف من استجابة الجلوكوز في الدم للسكر المضاف، كما أن مركبات البوليفينول الموجودة بالتوت الأسود قد تبطئ من امتصاص الجلوكوز من الأمعاء الدقيقة عن طريق التفاعل مع إنزيمات هضم الكربوهيدرات وبروتينات نقل الجلوكوز، بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل مركبات البوليفينول أيضًا من الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

في إحدى الدراسات التي قادتها جامعة شرق فنلندا، نظر الباحثون في عينة من 26 مشاركًا يتمتعون بصحة جيدة واستهلكوا مجموعة من منتجات الاختبار، حيث تم استهلاك ماء السكر كمنتج تحكم، بينما تضمنت منتجات الاختبار الكشمش الأسود أيضًا مع السكر المضاف وبدونه، ومنتج الكشمش الأسود الذي يحتوي على الكينوا المخمر، وقد درس الباحثون مستويات الجلوكوز والأنسولين والأحماض الدهنية الحرة من عينات المشاركين فى الدراسة، وقد وجدوا أن المنتجين المحتويين على الكشمش الأسود يمنحان استجابة جيدة فيما يتعلق بخفض مستويات السكر فى الدم.

دعمت النتائج، التي نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، النتائج السابقة حول الآثار المفيدة للكشمش الأسود على استجابة الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبة، وأشارت الدراسة إلى أنه على مدى فترة زمنية أطول، قد تقلل الاختلافات الطفيفة في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين، من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، حيث يحتوي الكشمش الأسود على مستويات عالية من المنجنيز، والتي أكدت دراسات سابقة أن لها تأثيرًا مخفضًا على نسبة السكر في الدم.