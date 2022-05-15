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صنعاء - ميسرا اسماعيل - القرنفل ادهش الاطباء لعلاج مرضى السكري نهائيا بإذن الله

مرض السكر هو عجز البنكرياس عن إنتاج الانسولين.

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وصفة خارقة لتنزيل السكري وتحفيز البنكرياس على إنتاج الانسولين بسرعة البرق

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"القرنفل":

من المعروف ان للقرنفل له فوائد عديدة ومن فوائد القرنفل:

تنزيل السكر بسرعة البرق ومقاومة للانسولين

المكونات:

قرنفل

قرفة

لتر من الماء الدافئ

الطريقة:

نقوم بأخذ ملعقة كبيرة من القرفة مع ملعقة كبيرة من القرنفل ونضعهن في الماء الدافئ ونقوم بالتقليب حتى تذوب القرفة ومن ثم نغطي هذه الوصفة وتوضع في الثلاجة من اربع الى خمسة ايام,بعد مرور أربع أو خمسة أيام نقوم بوضعه في كوب

طريقة الشرب:

نقوم بشرب هذه الخلطه كل يوم في الصباح على الريق كلما خلصت الكمية اعمل مرة اخرى لمدة 15يوم

بفضل الله سوف ينتهي المرض بأسرع وقت .

اذا كانت نسبة السكر متوسطة سوف ينتهي من اول 15يوم

ولاكن اذا نسبة السكر عالية جدد هذه الطريقة بعد 15يوم من إكمال إستعمالك لهذه الوصفة ومن ثم اعمل هذه الوصفة مرة اخرى وإستعملها لمدة 15 يوم وستنبهر بالنتيجة بإذن الله .