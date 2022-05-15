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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المعروف ان اغلب الناس يعانون من تجاعيد الوجة وتحت العينين ولذالك قدمنا لكم وصفة تزيل هذا التجاعيد تماما. المكونات: تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: ماسك لإزالة التجاعيد أفضل من البوتكس ومكونات متوفرة "بكل بيت"! عشبة سحرية تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. وفائدة أخرى لا تخطر على بال هل تشعر بصدمة كهربائية عند ملامسة بعض الأشياء؟؟.. تعرف على السر وكيف تتخلص منها بطريقة سهلة "لأصحاب القلوب القوية".. شاهد الفيديو الذي وثقه منفذ نيويورك بنفسه أثناء ارتكابه المجزرة داخل سوبر ماركت وقتل كل من يقف أمامهش عشبة طبيعية على شكل قرود.. رائحتها كالبرتقال وأنيابها «مصاصي دماء» تحرق الدهون الزائدة وعلاج عسر الهضم والإسهال والتهاب المسالك البولية ومشاكل المعدة فاجعة تهز الوسط الفني .. وفاة فنان سوري شهير في يوم ميلاده شاهد من يكون؟ الكشف عن صور حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة.. وجمالها حديث المتابعين! 4 علامات على وجود انخفاض شديد فى فيتامين B12 الضروري لجسمك.. لا تتجاهلها وتعرف عليها قبل فوات الأوان اقوي كريم مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحه العرق برائحة الورد وإزالة اسوداد الإبطين وبدون اي مواد كيميائية بأسرار الهنود.. خلطة الموز لتنعيم الشعر مجربة لنتائج خرافية من أول مرة لشعر حرير ومفرود كذيل الحصان نقص فيتامين B12 يؤثر على الجهاز العصبي ووظائف الدماغ.. إليك علامة في أصابع القدم تدل على انخفاض شديد في هذا الفيتامين الهام شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة ارتفاع نسبة الكوليسترول.. علامات في الساقين يستهين بها الكثيرون وهي دليل على خطر الإصابة بأمراض الشرايين (تعرف عليها) مشروب بسيط يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وفوائد لا تحصى.. متوفر في الأسواق رخيص الثمن ؟ -صفار بيضة -ملعقة صغيرة من الحليب البودرة -ملعقة صغيرة من العسل -ملعقة صغيرة من عصير الليمون -رشة ملح الفوائد: -العسل: يرطب البشرة -عصير الليمون:مبيض -صفار البيض:غني بالبروتين ويعالج البشرة ويبطئ من علامة الشيخوخة -الحليب:ينظف البشرة ويوحد لون البشرة ويصغر المسام الكبيرة ويعالج تجاعيد البشرة بالأضافة إلا انه مرطب طبيعي نخلط المكونات مع بعض ويوضع الماسك على الوجه,ويوضع في الوجة لمدة 10 دقائق وبعد مرور 10 دقائق يوضع فوقها طبقة اخرى وكررييها مرة اخرى واتركية لمدة 10 دقائق

ومن ثم اغسلي بالماء الفاتر وضعي الكريم المرطب.

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