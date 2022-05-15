نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل تشعر بصدمة كهربائية عند ملامسة بعض الأشياء؟؟.. تعرف على السر وكيف تتخلص منها بطريقة سهلة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد يواجه البعض صدمات كهربائية صغيرة مزعجة، تحدث عن ملامسة أشخاص أو سطح معين، على سبيل المثال عند محاولة فتح باب سيارة، أو مصافحة أحدهم، وقد لا يعرف الغالبية سبب حدوث ذلك، وهو ما قد يكون محرجا أحيانا عندما يحدث مع سماع صوت تماس أو قشعريرة، وهي ظاهرة تعرف باسم صدمة الكهرباء الساكنة.

ورغم أنها صغيرة في معظم الأحيان، إلا أن صدمة الكهرباء الساكنة يمكن أن تكون خطيرة بعض الشيء لأنها ما تزال شحنة كهربائية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

ماسك لإزالة التجاعيد أفضل من البوتكس ومكونات متوفرة "بكل بيت"!

عشبة سحرية تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. وفائدة أخرى لا تخطر على بال

هل تشعر بصدمة كهربائية عند ملامسة بعض الأشياء؟؟.. تعرف على السر وكيف تتخلص منها بطريقة سهلة

"لأصحاب القلوب القوية".. شاهد الفيديو الذي وثقه منفذ نيويورك بنفسه أثناء ارتكابه المجزرة داخل سوبر ماركت وقتل كل من يقف أمامهش

عشبة طبيعية على شكل قرود.. رائحتها كالبرتقال وأنيابها «مصاصي دماء» تحرق الدهون الزائدة وعلاج عسر الهضم والإسهال والتهاب المسالك البولية ومشاكل المعدة

فاجعة تهز الوسط الفني .. وفاة فنان سوري شهير في يوم ميلاده شاهد من يكون؟

الكشف عن صور حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة.. وجمالها حديث المتابعين!

4 علامات على وجود انخفاض شديد فى فيتامين B12 الضروري لجسمك.. لا تتجاهلها وتعرف عليها قبل فوات الأوان

اقوي كريم مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحه العرق برائحة الورد وإزالة اسوداد الإبطين وبدون اي مواد كيميائية

بأسرار الهنود.. خلطة الموز لتنعيم الشعر مجربة لنتائج خرافية من أول مرة لشعر حرير ومفرود كذيل الحصان

نقص فيتامين B12 يؤثر على الجهاز العصبي ووظائف الدماغ.. إليك علامة في أصابع القدم تدل على انخفاض شديد في هذا الفيتامين الهام

شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة

ارتفاع نسبة الكوليسترول.. علامات في الساقين يستهين بها الكثيرون وهي دليل على خطر الإصابة بأمراض الشرايين (تعرف عليها)

مشروب بسيط يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وفوائد لا تحصى.. متوفر في الأسواق رخيص الثمن ؟

سبب الصدمة الكهربائية

ويحدث ذلك عندما تتراكم شحنة كهربائية زائدة على ملابسك أو مواد أخرى مثل المعدن. وقد تكون بعض الأقمشة مثل النايلون أكثر عرضة للصدمات من غيرها.

ومن المعروف أن كل شيء من حولنا يتكون من ذرات، وهذا يشمل جسم الإنسان، وتتكون الذرات من البروتونات والإلكترونات والنيوترونات، وهي أجسام لكل منها شحنة موجبة وسالبة ومحايدة. وعندما تحتوي الذرة على عدد متوازن من البروتونات والإلكترونات، تكون هناك شحنة متعادلة. وإذا لم تكن هذه متوازنة، فإن الذرات التي تحتوي على إلكترونات إضافية ستفقدها إلى ذرات سالبة الشحنة. وهذا الفقد السريع للإلكترونات هو ما يسبب لك صدمة كهربائية.

وتكون الصدمات الساكنة أكثر شيوعا عندما يكون الجو باردا وجافا حيث يصعب على الشحنة أن تدخل في الهواء حيث تكون نسبة الرطوبة منخفضة. وبدلا من ذلك فإنه يتراكم على أجسادنا. ولذلك، عندما تلمس شيئا مثل مقبض الباب المعدني أو باب السيارة، فإن تلك الإلكترونات الزائدة ستغادر جسمك بسرعة وتسبب لك الصدمة.

حيل بسيطة

وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تسبب صدمة كهربائية وأحيانا لا يمكن تجنبها حقا. لكن هناك بعض الحيل البسيطة التي يمكن أن تقلل من فرص التعرض لصدمة الكهرباء الساكنة. والرطوبة هي المفتاح، لذلك في الشتاء يمكنك استخدام المرطب لمنع تراكم الشحن.

صودا الخبز

وإذا شعرت بالصدمة في غرفة معينة، يمكنك رش السجاد بمواد كيميائية مضادة للكهرباء الساكنة وفرك المفروشات بأوراق تجفيف. وخارج المنزل، تأكد من بقائك رطبا، فهذا سيساعد في تقليل الشحنات الساكنة. كما أن الأحذية ذات النعل المطاطي، والملابس الصوفية والألياف الصناعية مثل النايلون والبوليستر، جميعها مسؤولة عن الصدمات الكهربائية. وإذا كنت لا ترغب في شراء خزانة ملابس جديدة بالكامل، يمكنك إضافة صودا الخبز إلى غسيلك لأن هذا يخلق حاجزا لمنع تراكم الشحنات.