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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حصلت صحيفة المرصد على مقطع الفيديو الذي وثقه المراهق بنفسه أثناء تنفيذ مجزرة السوبر ماركت بوفالو بنيويورك التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وكان المراهق الذي يدعى بايتون غيندرون ويبلغ من العمر 18 يقود سيارته في كونكلين، بنيويورك، إلى سوق توب فريندلي في جيفرسون أفينيو، في حي بوفالو بنيويورك الذي يغلب على سكانه المواطنون من الأصول الإفريقية.

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"لأصحاب القلوب القوية".. شاهد الفيديو الذي وثقه منفذ نيويورك بنفسه أثناء ارتكابه المجزرة داخل سوبر ماركت وقتل كل من يقف أمامهش

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وأظهر الفيديو المراهق ينزل من سيارته ويفتح النار من سلاح رشاش على كل من يقابله بدم بارد وتعطش صادم للقتل.

وأبان الفيديو القاتل يفتح النار في ساحة انتظار السيارات، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع. ثم ذهب إلى المتجر، حيث التقى بحارس أمن وشرطي حاولا منعه من الدخول، لكن رصاصة الحارس لم تستطع اختراق درعه.

يذكر أن القاتل يرتدي بدلة عسكرية وسترة واقية للرصاص ويثبت كاميرا على رأسه أثناء ارتكاب المجزرة لتوثيق الهجوم، فيما أكدت الشرطة أن دوافعه عنصرية.

جدير بالذكر أن المراهق قيد الاعتقال الآن وجاري التحقيق معه.