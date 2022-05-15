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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا تزال الطبيعة تبوح بأسرارها وتكشف عن إبداع بلا حدود في الخلق، ولعل في بعض الأزهار واحدًا من أغرب أشكال الزهور على مستوى العالم.

ومن بين 30 ألف نوع مختلف من الزهور على وجه الأرض هناك زهرة الأوركيد التي تعد واحدة من أكبر وأطول فصائل الأزهار على وجه الأرض.

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عشبة طبيعية على شكل قرود.. رائحتها كالبرتقال وأنيابها «مصاصي دماء» تحرق الدهون الزائدة وعلاج عسر الهضم والإسهال والتهاب المسالك البولية ومشاكل المعدة

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«دراكولا سيميا» المعروفة أيضًا باسم زهرة الأوركيد القرد، واحدة من النباتات الفريدة من نوعها موطنها جنوب شرق الإكوادور تزدهر في غابات المرتفعات الاستوائية في البلاد.

وتتميز أزهارها ذات الذيل الطويل ذات اللون البني المحمر بزوج من «العيون» المنقطة التي تبدو بشكل ملحوظ مثل وجه قرد «كابوشين»، ما يجعلها من أشهر النباتات لها شكل مختلف على وجه الأرض.

ليس هذا فحسب؛ بل تتمتع أيضًا بمظهر رائع وتتميز بساتين الفاكهة القرد برائحتها العطرة، وتنبعث منها رائحة مثل البرتقال الناضج عندما تتفتح ويمكن أن تزهر في أي وقت من السنة وتنمو على ارتفاع حوالي 6500 قدم من مستوى سطح البحر.

وإذا كنت ترغب في إلقاء نظرة خاطفة على تلك الزهور في الموقع الذي تنمو فيه فاستعد للمشي لمسافات طويلة؛ حيث تحتاج هذه الزهور الغريبة ظلا عميقا ورطوبة عالية ودرجات حرارة باردة، كما تعتبر زهور الزينة بسبب شكلها الفريد والغريب.

لكن المخيف أنه تم تسمية هذا النباتات باسم دراكولا بسبب وجود أنياب لها تشبه أنياب مصاصي الدماء، كما نالت زهرة الأوركيد القرد إعجاب الكثير من السياح الذين يذهبون لمسافات طويلة لرؤيتها.

تشتهر زهرة الأوركيد العادية من الأعشاب الطبية التقليدية التي لها فوائد عديدة للجسم ولذلك يتم استخدامها في صالات التجميل وصالات الأسبا «spa» لتدليك الجسم ومن فوائد زهور الأوركيد التخلص من آلام وتشنجات البطن.

كما أنها تساعد في التخلص من الوزن الزائد من الجسم من خلال حرق الدهون وعلاج أعراض عسر الهضم وتهدئة المعدة والتحكم في الإسهال وعلاج التهاب المسالك البولية والعديد من مشاكل المعدة.