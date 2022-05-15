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صنعاء - ميسرا اسماعيل - طريقة عمل مزيل عرق طبيعي، مزيل العرق الصناعي يسبب ظهور أماكن داكنة تحت الإبطين، كما قد يسبب إصابة الفتيات بسرطان الثدي والتهابات البشرة وغيرها من الأمراض الجلدية الخطيرة، فهو لا يمكن الاستغناء عنه طوال فصل الصيف، نتيجة كثرة التعرق أثناء التعرض لأشعة الشمس، حفاظاً على رائحة الجسم وتجنب انبعاث الرائحة الكريهة، لذلك يبحث الفتيات والشباب عن مزيل عرق طبيعي بديل الصناعي حفاظاً على صحة الجسم، كما إنه يساعد على تعطير الجسم وكذلك تفتيح لون البشرة ولا يسبب أي أضرار سلبية، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

كثير من الأشخاص يعانون من زيادة نسبة التعرق عن المعدل الطبيعي، وهذه المشكلة تسبب لهم الإحراج الشديد عند الخروج من المنزل والاختلاط بالناس، ويحتاجون إلى معطر جسدي يساعد في الحفاظ على رائحة الجسم، حيث أن الأماكن الغامقة مثل تحت الإبط تعتبر من الأماكن التى لا تتعرض للتهوية كباقي الجسم، لذلك تتراكم بها البكتيريا وتكون فطريات وروائح كريهة، ويمكن عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل من خلال المكونات التالية.

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اقوي كريم مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحه العرق برائحة الورد وإزالة اسوداد الإبطين وبدون اي مواد كيميائية

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المكونات

خمس ملاعق من الشبه المطحونة.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

7 ملاعق من بودرة الأطفال صغيرة.

قطرات من المسك الابيض.

وعاء زجاجي صغير.

طريقة التحضير

تساعد الشبه على تعطير الجسم والقضاء على الروائح الكريهة، كما أن بودرة الأطفال لها دور هام في تفتيح لون البشرة والتخلص من رائحة العرق، وكذلك المسك يعطي الجسم رائحة عطرية ممتازة، لذلك تعد هذه الوصفة مناسبة للتخلص من عرق الصيف المزعج، حيث يتم تحضيرها واستخدامها كالتالى.

نضع الشبه وماء الورد وبودرة الأطفال والمسك في الوعاء الزجاجي ونقلب جميع المكونات حتى يصبح القوام كريمي.

نغلق الوعاء جيداً ونضعه في مكان بارد.

يستخدم مزيل العرق بشكل يومي قبل الخروج من المنزل.

فوائد مزيل العرق الطبيعي

يخلص الجسم من الروائح الكريهة.

المسك يعطر الجسم بروائح ذكية.

كما أنه يقضي على البكتيريا المتراكمة تحت الإبط.

يقلل من إفراز الجسم للسموم التى تسبب انبعاث الروائح الكريهة.

يفتح الاماكن الغامقة.