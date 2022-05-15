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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصبح العديد من السيدات على دراية كبيرة بقيمة الخلطات الطبيعية وفاعليتها، وتحدث العديد عن خلطة الموز لتنعيم الشعر مجربة لدى الكثير ومنحتهم نتيجة تنعيم للشعر مذهلة و ابهروا بالنتيجة، لذلك قررنا عرض تفاصيل تلك الخلطة في مقالنا اليوم لكي تقومي بتجربتها وتستفيدي من تجارب السيدات الأخريات والحصول على شعر ناعم ومفرود بطرق طبيعية.

خلطة الموز لتنعيم الشعر مجربة

قامت العديد من النساء بتجربة خلطات عديدة لتنعيم الشعر وفرده ويكون الموز في هذه الخلطات مكون أساسي للخلطة، وكانت نتيجة هذه الخلطات كالسحر في تنعيم الشعر وتقويته بعمق وفرده بطريقة طبيعية، ومن ضمن تلك الخلطات الآتي:

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بأسرار الهنود.. خلطة الموز لتنعيم الشعر مجربة لنتائج خرافية من أول مرة لشعر حرير ومفرود كذيل الحصان

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خلطة لتنعيم الشعر بالموز والعسل

يعتبر الموز غني بالكثير من العناصر المفيدة والمقوية لخصل الشعر وأطرافه، حيث أن البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد على فرد الشعر ونعومته للغاية.

عليك القيام بخلط ثمرتان من الموز المهروس مع ملعقتان من العسل الطبيعي النقي وخلطهم ببعض جيدًا، ثم ضعي الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة مع تغطيته.

ثم اغسلي شعرك بالماء حتى يصبح نظيفًا، وكي تعززي النتيجة رطبي شعرك ببلسم طبي ليحافظ على نعومته.

خلطة لفرد الشعر الخشن

يمكن زيادة فائدة الموز للشعر مع إضافات بعض من أنواع الزيوت المغذية لجذور الشعر.

وذلك حتى تمنح شعرك نعومة فائقة لا مثيل لها ويمد الشعر بلمعة جذابة.

عليكِ بهرس ثمرتين من الموز ثم ضيفي إليها نصف ملعقة صغيرة من كلًا من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

بعد ذلك قلبي المكونات ببعض حتى يمتزجا تمامًا.

ثم ضعي الخلطة على شعرك وهو نظيف من جذوره حتى أطرافه..

بعد ذلك واتركيها لمدة نصف ساعة على الشعر مع الحرص على تغطية الشعر طوال فترة بقاء الخلطة على الشعر.

ثم اغسلي شعرك بالماء جيدًا ثم رطبي شعرك بواسطة أي نوع من البلسم طبي.

في نهاية مقال خلطة الموز لتنعيم الشعر مجربة عرضنا في مقالنا اليوم. عن وصفات الموز المجربة من قبل العديد من النساء في تنعيم وفرد الشعر والحفاظ على ترطيبه. عليكِ بتجربة الخلطات السابق ذكرها لتتمتعي بشعر رائع وناعم بدون مواد ضارة.