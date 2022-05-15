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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الأساسية التي يحصل عليها معظم الناس من الطعام. عندما يتطور النقص ، يمكن أن تمنع المكملات والحقن الضرر من أن يصبح غير قابل للإصلاح. قد يشير التشنج الليلي في أصابع القدم إلى الحاجة إلى مثل هذه العلاجات.

يقوم فيتامين ب 12 بعدد من العمليات البيولوجية ، من صيانة الجهاز العصبي إلى إنتاج خلايا الدم الحمراء. يصبح الامتصاص أكثر صعوبة مع تقدمنا ​​في العمر ، لأن مستويات أحماض المعدة تصبح مستنفدة. هذا يمكن أن يمنع امتصاص B12 في الكبد ، مما قد يؤدي إلى ظهور الأعراض بشكل تدريجي.

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نقص فيتامين B12 يؤثر على الجهاز العصبي ووظائف الدماغ.. إليك علامة في أصابع القدم تدل على انخفاض شديد في هذا الفيتامين الهام

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عند حدوث ارتعاش في أصابع القدم ، فقد يعكس حالة صحية أساسية أو اضطرابات مؤقتة في الدورة الدموية والعضلات والمفاصل.

تستشهد المعاهد الوطنية للصحة بالتشنجات العضلية كعرض من أعراض انخفاض مستويات B12 ، إلى جانب الوخز والوجع والضعف والخدر.

بينما يشتكي الكثير من التشنجات في أصابع قدمهم ، يمكن أن تسبب المستويات المنخفضة ارتعاشًا في العضلات في جميع أنحاء الجسم.



يوضح موقع الويب الخاص بنقص B12 ما يلي: "حتى إذا كنت تعاني فقط من عدد قليل من الأعراض [...] ، وخاصة الأعراض العصبية ، فمن المستحسن أن تخضع للاختبار وتثقيف نفسك بشأن هذا النقص.

"في حين أن نقص فيتامين ب 12 قد لا يكون السبب دائمًا (يمكن أن تنجم هذه العلامات والأعراض عن أسباب أخرى) ، فمن الضروري أن يحكم طبيبك هذه الحالة نظرًا لاحتمال حدوث خطأ في التشخيص."

الوخز والتشنجات من المظاهر الشائعة لانخفاض مستويات فيتامين ب 12 ، مثل التشنج والوخز.

تحدث هذه الأعراض لأن فيتامين ب 12 يلعب دورًا مهمًا في الجهاز العصبي.

يمكن أن يؤدي غيابه إلى إصابة الأشخاص بمشاكل في التوصيل العصبي ، مما يؤدي إلى تقلصات عضلية لا إرادية.

يقول علم النفس اليوم: "لا داعي للقلق من الارتعاش العرضي في الليل ، لكن التشنجات العضلية المزمنة قد تشير إلى حالات صحية مختلفة.

"على أقل تقدير ، يمكن أن يؤدي الشعور بالنوم داخل المنزل إلى زيادة اليقظة أثناء الليل وانخفاض جودة النوم."

ومع ذلك ، فكلما طالت فترة بقاء النقص دون علاج ، زاد تلف الأعصاب.

يعد التدخل الطبي في هذه المرحلة أمرًا ضروريًا ، حيث يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب في النهاية إلى اعتلال الأعصاب المحيطية.

وذلك لأن فيتامين ب 12 ضروري لإنتاج غمد المايلين حول النهايات العصبية ، والذي يحميها.

وفقًا لمركز الاعتلال العصبي المحيطي: "بدون هذه الحماية ، تتوقف الأعصاب عن العمل بشكل صحيح وتحدث حالات مثل الاعتلال العصبي المحيطي.

"حتى نقص فيتامين ب 12 المعتدل نسبيًا قد يؤثر على الجهاز العصبي والوظيفة السليمة للدماغ."

أين تجد فيتامين ب 12 يمكن زيادة مستويات ب 12 في معظم الحالات عن طريق عمل الإضافات الغذائية الصحيحة.

تشمل المصادر اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والأسماك ، ولكنها متوفرة أيضًا كحقن أو مكمل.

عادةً ما يتم حجز العلاج الفموي لـ B12 والحقن والمكملات للمرضى الذين يعانون من نقص مؤكد أو المرضى الأكبر سنًا غير القادرين على امتصاص المغذيات بشكل طبيعي.

تشمل عوامل الخطر الأخرى لهذه الحالة جراحة المعدة ، والتي يمكن أن تعطل إنتاج العوامل الداخلية ، التي يحتاجها الجسم لتناول فيتامين ب 12.

عندما يتم امتصاص فيتامين ب 12 في الكبد ، يمكن أن تحافظ المستويات على الجسم لسنوات ، لذلك تميل الأعراض إلى التطور بطريقة تدريجية.