نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - صُدم الجمهور بصور جريئة، غير معهودة للإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. ونشرت الكيلاني مجموعة صور جديدة على حسابها على برنامج تبادل الصور ومقاطع الفيديو (إنستغرام).

ظهرت وفاء الكيلاني بجرأة غير معهودة في إطلالاتها، حيث ارتدت ملابس من ثلاث قطع، جينز بقصة رجل واسعة، وبليزر لامعة، وتوب برتقالي اللون، كشف عن صدرها. وتكاد هذه هي المرة الأولى، التي ترتدي فيها وفاء ملابس مكشوفة الصدر إلى هذا الحد.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

نقص فيتامين B12 يؤثر على الجهاز العصبي ووظائف الدماغ.. إليك علامة في أصابع القدم تدل على انخفاض شديد في هذا الفيتامين الهام

شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة

ارتفاع نسبة الكوليسترول.. علامات في الساقين يستهين بها الكثيرون وهي دليل على خطر الإصابة بأمراض الشرايين (تعرف عليها)

مشروب بسيط يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وفوائد لا تحصى.. متوفر في الأسواق رخيص الثمن ؟

شاهد.. نيكول سعفان وطارق العريان يظهران للمرة الأولى بشكل علني

طليقة معتصم النهار تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها والجمهور : ليش هيك صايرة ؟؟ (لن تصدق كيف أصبحت)

طريقة جهنمية لتنظيف الحوائط والجدران وإزالة الشخابيط والبقع بسهولة دون خدشها أو تغيير لونها

الكويت.. شاهد: سائق في حالة غير طبيعية يقود "شاحنة" ويعكس السير ويصطدم بالسيارات

عشبة سحرية تعالج التهابات المفاصل والتشنج العضلي والالتواءات وتقي من العدوى الفيروسية والاحتقان والتهاب القصبة الهوائية والجيوب الأنفية

فتاة حسناء في الكويت تذهب إلى ساحر ليساعدها على الزواج.. وعندما ذهبت إليه كانت الصدمة التي دمرت حياتها!

علامة في البراز يظنها الناس عادية ولكنها تشير إلى انخفاض فيتامين B12 الهام في لجسمك؟ .. تعرف عليها الآن

احذر.. شرب العسل مع الماء الساخن يتسبب في أربعة أضرار خطيرة قد تصيب جسمك

بدون أدوية.. نبتة سحرية رخيصة الثمن تقضي على الجراثيم وتنهي آلآم الكلى وتزيل السموم من جسمك

عشبة خضراء ستبهرك.. تساعد في تنظيم وظائف المخ والأعصاب وتنظيم ضغط الدم ودعم الجهاز المناعي!..

وفاء الكيلاني، زوجة الفنان السوري، تيم حسن، وقد أثار زواجها عام 2017، جدلاً واسعاً، خاصة وأنها تكبره بأربعة أعوام. عملت الكيلاني في محطات مختلفة، وكانت أبرز بداياتها في راديو وتلفزيون العرب (ART)، ومن ثم تنقلت بين محطات فضائية مختلفة، منها: روتانا، وإم بي سي، وأبو ظبي.

ومن آخر البرامج التي قدمتها، السيرة، الذي استضافت فيه أبرز نجوم الوطن العربي، منهم الراحل سمير غانم.