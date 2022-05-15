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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك مرض الشرايين المحيطية (PAD). هناك عدد من علامات هذه الحالة ، وقد يظهر الكثير منها في ساقيك.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن داء الشرايين المحيطية هو حالة شائعة حيث يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى تقييد إمداد الدم إلى عضلات الساق. على الرغم من أن داء الشرايين المحيطية قد لا تظهر عليه علامات ، فإن البعض يصابون بألم مؤلم في أرجلهم عند المشي ، والذي يختفي عادةً بعد بضع دقائق من الراحة.

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ارتفاع نسبة الكوليسترول.. علامات في الساقين يستهين بها الكثيرون وهي دليل على خطر الإصابة بأمراض الشرايين (تعرف عليها)

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توضح NHS أن مرض الشرايين المحيطية هو شكل من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) لأنه يؤثر على الأوعية الدموية.

عادة ما يحدث بسبب تراكم الترسبات الدهنية في جدران شرايين الساق. تتكون الرواسب الدهنية (التصلب) من الكوليسترول ومواد النفايات الأخرى.

"يؤدي تراكم الرواسب الدهنية على جدران الشرايين إلى تضيق الشرايين وتقيد تدفق الدم إلى الساقين. هذه العملية تسمى تصلب الشرايين "، يقول الجسم الصحي.

وتضيف: "اعتلال الشرايين المحيطية لا يهدد الحياة على الفور ، ولكن عملية تصلب الشرايين التي تسببه يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة ومميتة.".

يقول الجسم الصحي إن الألم يمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد ، وعادة ما يختفي بعد بضع دقائق عندما تريح ساقيك.

غالبًا ما تتأثر كلا الساقين في نفس الوقت ، على الرغم من أن الألم قد يكون أسوأ في ساق واحدة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الأعراض الأخرى لاعتلال الشرايين المحيطية يمكن أن تشمل تساقط الشعر على ساقيك وقدميك ، وتنميل أو ضعف في الساقين ، وهشاشة ، وبطء نمو أظافر القدمين ، أو تقرحات مفتوحة على قدميك وساقيك ، والتي لا تلتئم.

تشير إلى أن العلامات قد تشمل تغيير لون الجلد على ساقيك ، مثل تحول الجلد إلى شاحب أو أزرق ، وبشرة لامعة ، عند الرجال ، وضعف الانتصاب ، وتقلص عضلات ساقيك.

تضيف NHS: "غالبًا ما تتطور أعراض مرض الشرايين المحيطية ببطء ، بمرور الوقت. إذا تطورت الأعراض بسرعة ، أو ساءت فجأة ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا ".

تقول Mayo Clinic إذا كنت تعاني من ألم في الساق أو تنميل أو أعراض أخرى ، فلا تتجاهلها باعتبارها جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة.

تقول اتصل بطبيبك وحدد موعدًا. حتى إذا لم تكن لديك أعراض مرض الشريان المحيطي ، فقد تحتاج إلى الخضوع للفحص.

على سبيل المثال ، إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا أو أكثر من 50 عامًا ولديك تاريخ من الإصابة بمرض السكري أو التدخين ، أو كان عمرك أقل من 50 عامًا وتعاني من مرض السكري وغيره من عوامل خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية ، مثل السمنة أو ارتفاع ضغط الدم.

تنص على أن: "الأشخاص الذين يدخنون أو يعانون من مرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان المحيطي بسبب انخفاض تدفق الدم."

تقول المنظمة إنه إذا كان مرض الشريان المحيطي ناتجًا عن تراكم الترسبات في الأوعية الدموية ، فأنت أيضًا معرض لخطر الإصابة بما يلي:

نقص تروية الأطراف الحرجة: تبدأ هذه الحالة على شكل تقرحات مفتوحة لا تلتئم أو إصابة أو عدوى في قدمك أو ساقيك. يحدث نقص تروية الأطراف الحرجة عندما تتطور الإصابات أو العدوى وتسبب موت الأنسجة ، مما يتطلب أحيانًا بتر الطرف المصاب.

السكتة الدماغية والنوبات القلبية. لا يقتصر تصلب الشرايين الذي يسبب علامات وأعراض مرض الشريان المحيطي على ساقيك. تتراكم رواسب الدهون أيضًا في الشرايين التي تمد القلب والدماغ بالدم.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه إذا كانت لديك أعراض داء الشرايين المحيطية ، فقد يقوم طبيبك بإجراء اختبار مؤشر الكاحل (ABI) ، وهو اختبار غير جراحي يقيس ضغط الدم في الكاحلين ويقارنه مع ضغط الدم في الذراعين عند الراحة وبعد التمرين.

"قد يقوم طبيبك أيضًا بإجراء اختبارات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية وتصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (MRA) وتصوير الأوعية المقطعي المحوسب (CT)."

إذا كنت مصابًا باعتلال الشرايين المحيطية ، فقد يُوصي طبيبك بتناول الأسبرين أو غيره من الأدوية المضادة للصفيحات المماثلة لمنع حدوث مضاعفات خطيرة من مرض الشرايين المحيطية وتصلب الشرايين المرتبط بها.