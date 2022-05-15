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صنعاء - ميسرا اسماعيل - العسل مع الماء الساخن.وهو المشروب الذي يعتبره البعض أكثر مشروب يساعد على إزالة السموم من الجسم. فقد يكون له أيضاً عدد من المخاطر أيضاً ومن بين تلك المخاطر:

انخفاض ضغط الدم

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احذر.. شرب العسل مع الماء الساخن يتسبب في أربعة أضرار خطيرة قد تصيب جسمك



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إن الإفراط في تناول العسل قد يؤدي لانخفاض ضغط الدم بشكل كبير. وهذا التأثير قد يكون مفيداً لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. لكنه قد يكون ضاراً. إذا كان الشخص الذي يتناوله يعاني من انخفاض الضغط.

العسل

كثرة التبول

عند إضافة الليمون إلى مشروب الماء. والعسل. وتناوله بشكل يومي. فإنه يؤدي لكثرة التبول. وهذا الأمر قد يسبب الضيق لدى البعض.

يؤثر على صحة الفم والأسنان

إن الاستهلاك المفرط للعسل سواء العسل الخام. أو المضاف للماء أو المشروبات يمكن أن يسبب حدوث مشاكل الفم والأسنان. لأن العسل مادة لزجة يمكن أن تلتصق بالأسنان. وتسبب حدوث تسوس الأسنان.

تقلصات المعدة

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية ضد مكونات العسل وهم لا يعرفون ذلك. ولذلك فإن شرب الماء بالعسل يسبب لهم تقلصات في المعدة.