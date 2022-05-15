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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتوي نبات البقدونس على فوائد طبية مذهلة لصحة الإنسان، من بينها إزالة السموم وإدرار البول والعديد، وفق صحيفة ”ميديكال ديلي“

ونشرت الصحيفة، أن البقدونس نبات أصلي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وينتمي إلى فصيلة Apiaceae أي الفَصِيلَة الخَيْمِيَّة التي تضم عدة نباتات مثل البقدونس، الكزبرة، الشبت، الجزر، الكمون، اليانسون، الكرفس، الكراويا والقزع.

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بدون أدوية.. نبتة سحرية رخيصة الثمن تقضي على الجراثيم وتنهي آلآم الكلى وتزيل السموم من جسمك



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ونبتة البقدونس كانت تستخدم منذ مئات السنين في الممارسات الطبية القديمة لإزالة سموم الجسم وإدرار البول والعديد من الاستخدامات الطبية الأخرى لاحتوائه على المركبات الفينولية، الكاروتينات، ومضادات الأكسدة وحمض الاسكوربيكن.



وفيما يلي توضيح شامل لكل فوائد نبتة البقدونس وأهميتها لصحة الإنسان:

مضادات للأكسدة

البقدونس غني بمضادات الأكسدة العديدة مثل الفلافونويدية، البيتا كاروتين وألفا كاروتين، لوتولين، أبجينين والليكوبين، التي تحمي الجسم مما يسمى الإجهاد التأكسدي، الذي يصيب الجسم بالعديد من الأمراض كلما تقدم في العمر، منها تسمم الكبد.

مدر للبول ومُحسن للهضم

وأظهرت دراسات عديدة أجرتها جامعات أمريكية أن للبقدونس قدرة كبيرة على إدرار البول والتقليل من الانتفاخ واحتباس السوائل داخل الجسم، كما تساعد عشبة البقدونس على إنتاج البول في الكلى لتخفيف أي عبء على المعدة وبهذه الطريقة تمنع مشاكل الجهاز الهضمي المزعجة.

يحتوى على فيتامين K,C

يحتوي البقدونس على عدة فيتامينات، خاصة فيتامين K وهو العنصر الرئيسي الذي يربط جميع العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم وفيتامين D للحفاظ على صحة العظام، ويحتوي أيضًا على فيتامين C الذي يحافظ على صحة الأمعاء ويساعد على خفض الالتهابات في الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض مثل التهاب المفاصل والسكري وسرطان القولون.

مضاد للجراثيم

تحتوي أوراق وجذور البقدونس على خصائص مضادة للميكروبات لذلك يدخل في تصنيع منتجات العناية بالنظافة الشخصية، لأنه يمنع تكون البكتيريا التي تؤدي إلى الالتهابات وتلف الجلد.

صحة الكُلى

يمنع البقدونس تكون الحصوات في الكُلى لأنه يمنع الكالسيوم الزائد عن حاجة الجسم من المغادرة ويزيد من نسبة الحموضة البولية والإبقاء عليها في مستوياتها الطبيعية.