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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد الزعتر البري من الأغذية التي تكاد لا تحتوي على سعرات حرارية، و يحتوي على مجموعة مهمّة من العناصر الغذائية، مثل:

– الألياف الغذائية المهمّة لصحة الأمعاء.

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عشبة خضراء ستبهرك.. تساعد في تنظيم وظائف المخ والأعصاب وتنظيم ضغط الدم ودعم الجهاز المناعي!..



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- فيتامين أ الضروري للنمو والتطور السليم، والحفاظ على صحّة الجهاز المناعي.



- فيتامين ب6 الذي يدخل في عملية إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتنظيم وظائف الأعصاب.

- فيتامين ج الضروري للنمو السليم، وإصلاح أنسجة الجسم.

كما يحتوي الزعتر على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، والمنغنيز الذي يساهم في تنظيم وظائف المخ والأعصاب.

ويضم نسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم اللذان يشاركان في تنظيم وظائف العضلات، والقلب، والأعصاب والحفاظ على قوة العظام، كما خصائص مضادة للالتهابات، والميكروبات، والأكسدة.