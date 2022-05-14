نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طريقة جهنمية لتنظيف الحوائط والجدران وإزالة الشخابيط والبقع بسهولة دون خدشها أو تغيير لونها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تواجه كل الأمهات والسيدات مشكلة كبيرة في المنزل وهي كيفية تنظيف الجدران والحوائط من البقع أو الإتساخات الموجودة عليهم وهذا بسبب لمس الحوائط بشكل كثير، وغير ذلك أن الأطفال يقومون بالكتابة أو يقومون بعمل شخابيط على الجدران بإستخدام الألوان فهذا يعد من الأشياء الغير مرغوب فيها وقد يؤثر على الشكل العام بالنسبة للمنزل ونظافته، وكذلك هذا الشيء يجعلهم يشعرون بالإحراج والخجل وخاصة أمام الضيوف لأن الشكل لا يكون لائق وهذه البقع تكون ملفتة للأنظا،ر لذلك تبحث جميع ربات المنزل عن إستخدام الطريقة السريعة لغسلها وتنظيفها من كل هذه الإتساخات نظرا لأن الطرق المعتادة تكون مجهدة جدا ومتعبة للغاية.

وذلك لأننا نقوم بغسلها بإستخدام كمية كبيرة من الماء ومسحوق الغسيل والسلك الخشن، وهذه الطريقة غير أنها تحتاج إلى الجهد والتعب إلا أنها تدهور منظر الحوائط والجدران فألوان الحوائط نفسها تختفي تماما، بسبب إستخدام السلك الخشن ولكن يمكننا من خلال هذا المقال أن نقدم إليكي سيدتي أسهل وأسرع طريقة لتنظيف الجدران والحوائط وبشكل سريع جدا وبمكونات موفرة وإقتصادية، وهذا يتم من خلال إستخدام خلطة تتكون من عدة مكونات جميعها يوجد في كل مطبخ وسهلة التحضير ومفعولها سريع جدا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

طريقة جهنمية لتنظيف الحوائط والجدران وإزالة الشخابيط والبقع بسهولة دون خدشها أو تغيير لونها

الكويت.. شاهد: سائق في حالة غير طبيعية يقود "شاحنة" ويعكس السير ويصطدم بالسيارات

عشبة سحرية تعالج التهابات المفاصل والتشنج العضلي والالتواءات وتقي من العدوى الفيروسية والاحتقان والتهاب القصبة الهوائية والجيوب الأنفية

فتاة حسناء في الكويت تذهب إلى ساحر ليساعدها على الزواج.. وعندما ذهبت إليه كانت الصدمة التي دمرت حياتها!

علامة في البراز يظنها الناس عادية ولكنها تشير إلى انخفاض فيتامين B12 الهام في لجسمك؟ .. تعرف عليها الآن

قرار مفاجئ يهز العالم سيؤدي لرفع أسعار "القمح" على المستهلكين إلى مستويات قياسية

لا حاجة للمنشطات بعد اليوم .. مشروب القرنفل على الريق يمنحك قوة خارقة وهذه طريقة التحضير السليمة

8 علامات لسرطان المعدة في مرحلة مبكرة تنبهك لضرورة التوجه إلى الطبيب .. تعرف عليها الأن

قرار مفاجئ يهز السعودية بمنع زواج "السعودي" الذي يشغل هذه الوظيفة من أي امرأة أجنبية.. والمفاجأة في السبب "تفاصيل"!

4 علامات في الرجلين يظنها الناس عادية ولا يعلمون أنها تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير



تواجه السيدات مشكلة كبيرة جدا وهي كيفية تنظيف الجدران والحوائط من كل الإتساخات والبقع التي توجد بها لذلك تسعى كل إمرأة عن الطريقة أو عن الخلطة السريعة التي تعمل على تنظيفها بشكل جيد وبدون أن يحدث أي تلف للجدران والحوائط وهذه الطريقة قد تتكون من مكونات أو مواد طبيعية تساعد على ذلك بكل سهولة وبدون تعب.

مكونات خلطة لتنظيف الحوائط والجدران

كوب واحد كبير من الماء الدافئ.

كوب واحد كبير من الخل الأبيض.

ربع كوب كبير من مسحوق الغسيل.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من البيكينج صودا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

طريقة عمل خلطة لتنظيف الحوائط والجدران

قومي بتجهيز إناء مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الماء الدافئ ثم نضيف كوب واحد كبير من الخل الأبيض ونضع ربع كوب كبير من مسحوق الغسيل.

وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من البيكينج صودا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم ويتم خلطهم مع بعض جيدا.

ونحضر بخاخة ونضع بها هذه الخلطة ونقوم بالرش على الحوائط ويتم غسلها بإستخدام السلك ويفضل أن يكون ناعم فبهذه الطريقة نتخلص من كل البقع ثم نزيل هذه الخلطة من الحوائط بإستخدام قطعة قماش مبللة بالماء.