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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر البردقوش غذاءً آمناً إذا تم تناوله بنسب متوسطة بالنسبة للبالغين. له الكثير من الفوائد الصحية والعلاجية ومن أبرز هذه الفوائد:

-فوائد البردقوش للالتهابات:

يحتوي البردقوش على خصائص مضادة للالتهابات. وبالتالي فهو يستخدم كعلاج فعال لجميع أنواع الآلام بدءاً من آلام الأسنان. والتهابات المفاصل. والتشنج العضلي والالتواءات. وتصلب المفاصل. كما يستخدم كذلك أثناء عملية الطمث لمنع تقلصات المعدة.

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عشبة سحرية تعالج التهابات المفاصل والتشنج العضلي والالتواءات وتقي من العدوى الفيروسية والاحتقان والتهاب القصبة الهوائية والجيوب الأنفية

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-فوائد البردقوش للغدة الدرقية:

من المعروف أن البردقوش يستخدم كمهدئ. وأيضاً يعمل على نشاط الغدد الدرقية. ولذلك فهو يعمل على علاج القلق العصبي. ويحد من التوتر. ويزيد من الهدوء.

-فوائد البردقوش للبرد:

يعتبر البردقوش علاجاً في المقام الأول في علاج السعال ونزلات البرد. حيث يعمل على إزالة الاحتقان ويقي من العدوى الفيروسية. والتهاب القصبة الهوائية والجيوب الأنفية. وكذلك الصداع. ويخفف من التهاب الحنجرة والبلعوم.

-فوائد البردقوش لضغط الدم:

يمكن أن يعمل زيت البردقوش على علاج مشاكل ارتفاع ضغط الدم. ويقلل من خطر الإصابة بالجلطات.

-فوائد البردقوش لمرضى السكر:

تبعا لبعض الأبحاث التي أجريت. فإن البردقوش له تأثير فعال في خفض نسبة السكر بالدم.